Гвардиола: "Нам нужна победа над "Лестером"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что неожиданное домашнее поражение от "Кристал Пэлас" заставляет его команду играть только на победу против "Лестера" на Boxing Day.

В прошлую субботу действующие чемпионы Премьер-Лиги сенсационно уступили "Пэлас" в домашних стенах со счетом 3:2, из-за чего преимущество "Ливерпуля" во главе таблицы выросло до четырех очков.

Уже 3 января "горожане" проведут очный матч против "Ливерпуля", но до тех пор Гвардиола надеется взять свои очки против "Лестера" и "Саутгемптона".

"Мы должны отправиться к "Лестеру" и постараться победить. Когда в прошлом сезоне мы оступались и теряли очки, то немедленно реагировали на это и сразу побеждали. Это необходимо нам и сейчас".

"До Нового года мы проведем два матча на выезде, и мы должны выиграть их. Когда мы побеждаем, я всегда призываю сохранять спокойствие. Когда наоборот, требуется то же самое. Да, мы проиграли матч, и такое случается в футболе, но мы должны быть сосредоточены на следующем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 09:00

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  1. electric 26.12.2018 09:21 # electric
    Вперде, цыгане! Надеюсь победите и составите хоть какую-то конкуренцию в борьбе за чемпик.

    (ответить)

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