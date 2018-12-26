Гвардиола: "Нам нужна победа над "Лестером"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что неожиданное домашнее поражение от "Кристал Пэлас" заставляет его команду играть только на победу против "Лестера" на Boxing Day.

В прошлую субботу действующие чемпионы Премьер-Лиги сенсационно уступили "Пэлас" в домашних стенах со счетом 3:2, из-за чего преимущество "Ливерпуля" во главе таблицы выросло до четырех очков.



Уже 3 января "горожане" проведут очный матч против "Ливерпуля", но до тех пор Гвардиола надеется взять свои очки против "Лестера" и "Саутгемптона".



"Мы должны отправиться к "Лестеру" и постараться победить. Когда в прошлом сезоне мы оступались и теряли очки, то немедленно реагировали на это и сразу побеждали. Это необходимо нам и сейчас".



"До Нового года мы проведем два матча на выезде, и мы должны выиграть их. Когда мы побеждаем, я всегда призываю сохранять спокойствие. Когда наоборот, требуется то же самое. Да, мы проиграли матч, и такое случается в футболе, но мы должны быть сосредоточены на следующем", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.