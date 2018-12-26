Уилфрид Заха получил роскошное предложение из Китая

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха получил предложение перебраться в китайский "Далянь Ифан" и заработать минимум 44 миллиона фунтов "чистыми" в следующие четыре года.

В августе клуб с "Селхерст Парк" сделал Уилфрида своим самым высокооплачиваемым игроком в истории, отметив ценность Захи для команды Роя Ходжсона.



Тогда Заха заключил соглашение до 2023 года с зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю, однако сейчас, утверждает Daily Mail, игроку сборной Кот-д'Ивуара поступило предложение в три раза выгоднее.



Сообщается, что "Далянь Ифан", возглавляемый бывшим тренером "Реала" Берндом Шустером, готов заключить с Уилфридом контракт с базовой зарплатой в 11 млн. фунтов в год. Еще 2.5 млн. фунтов Заха сможет ежегодно зарабатывать в качестве бонусов. Также китайский клуб готов оплачивать все перелеты игрока в Англию первым классом.



Ожидается, что с наступлением января "Далянь Ифан" направит официальное предложение о покупке 26-летнего Захи. "Кристал Пэлас" совершенно точно не захочет терять своего лучшего игрока посреди сезона, однако столь колоссальное предложение может вскружить голову Уилфриду.