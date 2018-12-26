Уилфрид Заха получил роскошное предложение из Китая

Уилфрид Заха Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха получил предложение перебраться в китайский "Далянь Ифан" и заработать минимум 44 миллиона фунтов "чистыми" в следующие четыре года.

В августе клуб с "Селхерст Парк" сделал Уилфрида своим самым высокооплачиваемым игроком в истории, отметив ценность Захи для команды Роя Ходжсона.

Тогда Заха заключил соглашение до 2023 года с зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю, однако сейчас, утверждает Daily Mail, игроку сборной Кот-д'Ивуара поступило предложение в три раза выгоднее.

Сообщается, что "Далянь Ифан", возглавляемый бывшим тренером "Реала" Берндом Шустером, готов заключить с Уилфридом контракт с базовой зарплатой в 11 млн. фунтов в год. Еще 2.5 млн. фунтов Заха сможет ежегодно зарабатывать в качестве бонусов. Также китайский клуб готов оплачивать все перелеты игрока в Англию первым классом.

Ожидается, что с наступлением января "Далянь Ифан" направит официальное предложение о покупке 26-летнего Захи. "Кристал Пэлас" совершенно точно не захочет терять своего лучшего игрока посреди сезона, однако столь колоссальное предложение может вскружить голову Уилфриду.


Метки Далянь Ифан, Заха, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 08:00

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Последние комментарии:




  1. makaku 26.12.2018 08:30 # makaku
    Может это просто утка. И реально не поступит предложений.

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  2. dallaslp 26.12.2018 08:23 # dallaslp
    хороший игрок, но overrated

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  3. brown-ale 26.12.2018 08:19 # brown-ale
    Негра поманили золотыми бусами. Уверен, он уже пакует чемоданы и тренирует "нихао" перед зеркалом.

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  4. chebrec 26.12.2018 08:11 # chebrec
    Нежданчик такой на нг

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  5. naby-keita 26.12.2018 08:05 # naby-keita
    ну через 4 года перейдёт, а пока будет нагибать всю апл-очку раком

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