Уилфрид Заха получил роскошное предложение из Китая
Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха получил предложение перебраться в китайский "Далянь Ифан" и заработать минимум 44 миллиона фунтов "чистыми" в следующие четыре года.
В августе клуб с "Селхерст Парк" сделал Уилфрида своим самым высокооплачиваемым игроком в истории, отметив ценность Захи для команды Роя Ходжсона.
Тогда Заха заключил соглашение до 2023 года с зарплатой в 130 тыс. фунтов в неделю, однако сейчас, утверждает Daily Mail, игроку сборной Кот-д'Ивуара поступило предложение в три раза выгоднее.
Сообщается, что "Далянь Ифан", возглавляемый бывшим тренером "Реала" Берндом Шустером, готов заключить с Уилфридом контракт с базовой зарплатой в 11 млн. фунтов в год. Еще 2.5 млн. фунтов Заха сможет ежегодно зарабатывать в качестве бонусов. Также китайский клуб готов оплачивать все перелеты игрока в Англию первым классом.
Ожидается, что с наступлением января "Далянь Ифан" направит официальное предложение о покупке 26-летнего Захи. "Кристал Пэлас" совершенно точно не захочет терять своего лучшего игрока посреди сезона, однако столь колоссальное предложение может вскружить голову Уилфриду.
26.12.2018 08:00
Просмотров: 804
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Может это просто утка. И реально не поступит предложений.
(ответить)
хороший игрок, но overrated
(ответить)
Негра поманили золотыми бусами. Уверен, он уже пакует чемоданы и тренирует "нихао" перед зеркалом.
(ответить)
Нежданчик такой на нг
(ответить)
ну через 4 года перейдёт, а пока будет нагибать всю апл-очку раком
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий