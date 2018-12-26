Торрейра сыграет с "Брайтоном", несмотря на угрозу к дисквалификации

Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра сыграет на Boxing Day против "Брайтона", несмотря на риск быть дисквалифицированным на матч против "Ливерпуля" в субботу.

В последние недели Торрейра превратился в определяющего игрока для "канониров", однако на счету уругвайского опорника уже четыре желтых карточки в этом сезоне Премьер-Лиги.



Если Лукас будет предупрежден против "чаек" в среду, то пропустит выезд к лидерам Премьер-Лиги в ближайший уикенд, однако главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери этого не боится и не собирается беречь Торрейру.



"В своей карьере я никогда не принимал такого рода решений. Мы собираемся сыграть свой ближайший матч против "Брайтона" в полную силу — риск перебора желтых карточек никак не скажется на нас и не заставит играть с осторожностью".



"Три очка против "Брайтона" равноценны трем очкам против "Ливерпуля", и сперва мы играем как раз против "Брайтона". Это будет тяжелый матч, и нам нужно, чтобы каждый игрок был на 100 сосредоточен. Нам придется выложиться без остатка ради победы".



"Я не знаю, смог бы вообще Торрейра сыграть осторожно, но я не хочу, чтобы он думал о возможной дисквалификации из-за еще одной желтой карточки", — цитирует Эмери The Guardian.