Торрейра сыграет с "Брайтоном", несмотря на угрозу к дисквалификации
Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра сыграет на Boxing Day против "Брайтона", несмотря на риск быть дисквалифицированным на матч против "Ливерпуля" в субботу.
В последние недели Торрейра превратился в определяющего игрока для "канониров", однако на счету уругвайского опорника уже четыре желтых карточки в этом сезоне Премьер-Лиги.
Если Лукас будет предупрежден против "чаек" в среду, то пропустит выезд к лидерам Премьер-Лиги в ближайший уикенд, однако главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери этого не боится и не собирается беречь Торрейру.
"В своей карьере я никогда не принимал такого рода решений. Мы собираемся сыграть свой ближайший матч против "Брайтона" в полную силу — риск перебора желтых карточек никак не скажется на нас и не заставит играть с осторожностью".
"Три очка против "Брайтона" равноценны трем очкам против "Ливерпуля", и сперва мы играем как раз против "Брайтона". Это будет тяжелый матч, и нам нужно, чтобы каждый игрок был на 100 сосредоточен. Нам придется выложиться без остатка ради победы".
"Я не знаю, смог бы вообще Торрейра сыграть осторожно, но я не хочу, чтобы он думал о возможной дисквалификации из-за еще одной желтой карточки", — цитирует Эмери The Guardian.
26.12.2018 07:00
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Последние комментарии:
похвально.
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надо Ливерпулю судьям завести
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слебый игрок. Непонятно почему такая дрочка на него
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Вобщем, если он костолом, то ну его нах...
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Че так много карточек
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Если торрейры не будет, то джаку порежут на ремни
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гг вп
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