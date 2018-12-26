Торрейра сыграет с "Брайтоном", несмотря на угрозу к дисквалификации

Лукас Торрейра Полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра сыграет на Boxing Day против "Брайтона", несмотря на риск быть дисквалифицированным на матч против "Ливерпуля" в субботу.

В последние недели Торрейра превратился в определяющего игрока для "канониров", однако на счету уругвайского опорника уже четыре желтых карточки в этом сезоне Премьер-Лиги.

Если Лукас будет предупрежден против "чаек" в среду, то пропустит выезд к лидерам Премьер-Лиги в ближайший уикенд, однако главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери этого не боится и не собирается беречь Торрейру.

"В своей карьере я никогда не принимал такого рода решений. Мы собираемся сыграть свой ближайший матч против "Брайтона" в полную силу — риск перебора желтых карточек никак не скажется на нас и не заставит играть с осторожностью".

"Три очка против "Брайтона" равноценны трем очкам против "Ливерпуля", и сперва мы играем как раз против "Брайтона". Это будет тяжелый матч, и нам нужно, чтобы каждый игрок был на 100 сосредоточен. Нам придется выложиться без остатка ради победы".

"Я не знаю, смог бы вообще Торрейра сыграть осторожно, но я не хочу, чтобы он думал о возможной дисквалификации из-за еще одной желтой карточки", — цитирует Эмери The Guardian.


Метки Арсенал, Торрейра, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 1083

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  1. royal-arsenal 26.12.2018 07:23 # royal-arsenal
    похвально.

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  2. naby-keita 26.12.2018 07:21 # naby-keita
    надо Ливерпулю судьям завести

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  3. tigerpool 26.12.2018 07:17 # tigerpool
    слебый игрок. Непонятно почему такая дрочка на него

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  4. girasimus 26.12.2018 07:12 # girasimus
    Вобщем, если он костолом, то ну его нах...

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  5. chebrec 26.12.2018 07:08 # chebrec
    Че так много карточек

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  6. lfcynwa 26.12.2018 07:08 # lfcynwa
    Если торрейры не будет, то джаку порежут на ремни

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  7. alljazz 26.12.2018 07:08 # alljazz
    гг вп

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