Прогнозы экспертов на Boxing Day

Boxing Day 19-й тур в английской Премьер-Лиге будет праздничным, потому что болельщики придут на футбол в новогодних костюмах, с верой в рождественские чудеса на футбольном поле. Для команд же главная задача — справиться с непростым праздничным графиком, который вынуждает их играть через два дня на третий, пока вся страна веселится.



ФУЛХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Среда, 26 декабря, 15:30



Ключевая статистика от Who Scored

- в прошлом туре "Фулхэм" впервые в этом чемпионате ушел с поля без пропущенных голов;
- но "дачники" выиграли всего один матч из 15 последних в Премьер-Лиге;
- в семи из девяти последних матчей "Фулхэма" проходил тотал меньше 2.5 голов, хотя до того — всего раз в этом сезоне.

Прогноз Who Scored: 0:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 1.77 в БК Фонбет

Пол Мерсон

В субботу я наблюдал за игрой "Фулхэма", и они выглядели довольно солидно — сложно было поверить, что они пропустили в этом сезоне миллион голов. Они очень хорошо защищались, в то время как "волки" были легко биты "Ливерпулем". Поэтому я собираюсь тут поставить на победу "Фулхэма". Я просто думаю, что они должны выигрывать эту встречу, так как будут играть интенсивнее, чем "Вулверхэмптон".

Прогноз Пола Мерсона: 2:1

Марк Лоуренсон

У "волков" было несколько хороших моментов в пятницу с "Ливерпулем", но они не смогли извлечь из них пользу. Адама Траоре играл в этой встрече на позиции форварда, и хотя он просто молниеносен — он не забивает. У него уже было несколько шансов, но ему нужно быть лучше в завершающей стадии. "Фулхэм" добился хорошего результата с "Ньюкаслом" в субботу, и самый большой позитив для них — "сухие" ворота. Я действительно думаю, что они выглядели лучше "Ньюкасла": и если Клаудио Раньери сможет повторить то выступление в этой игре: я представляю себе их победу.

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

БЕРНЛИ — ЭВЕРТОН
Среда, 26 декабря, 18:00



Ключевая статистика от Who Scored

- в трех последних домашних матчах "Бернли" с "Эвертоном" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;
- также ТБ 2.5 проходил в трех последних матчах "Эвертона" в чемпионате;
- "Эвертон" пропускал как минимум дважды в трех последних матчах.

Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Бернли" — 4.2 в БК Фонбет

Пол Мерсон

"Бернли" мешает играть своим соперникам — я наблюдал за ними против "Брайтона" и "Тоттенхэма", и я знаю, что в субботу они были обыграны "Арсеналом", но с ними тяжело играть. Потому, я думаю, что они станут сложным испытанием для "Эвертона" и сделают "Терф Мур" жестким местом — вплоть до конца сезона.

Прогноз Пола Мерсона: 1:1

Марк Лоуренсон

"Бернли" проиграл "Арсеналу" в субботу, но я все еще думаю, что они больше похожи на свое старое "я" — команду, с которой трудно играть и которую трудно обыгрывать. Это хорошее время для них, чтобы встретиться с "Эвертоном" — после поражения "ирисок" от "Тоттенхэма" 2:6. Я думаю, что босс "кларетовых" Шон Дайч сможет настроить команду на бой, как в прошлой домашней игре с "Брайтоном", и я вижу, что они получат такой же результат и сейчас.

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1

КРИСТАЛ ПЭЛАС — КАРДИФФ
Среда, 26 декабря, 18:00



Ключевая статистика от Who Scored

- "Кардифф" проиграл все шесть последних выездных матчей в Премьер-Лиге;
- в восьми из девяти последних домашних матчей "орлов" был зафиксирован тотал меньше 2.5;
- в семи из 10 последних матчей "Кардиффа" в Премьер-Лиге проходил тотал больше 2.5 гола.

Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 — 1.9 в БК Фонбет

Пол Мерсон

"Я не представляю ничего, кроме победы "Пэлас" в этой встрече после победы над "Манчестер Сити" — к слову, гол Андроса Таунсенда был великолепен! В то же время "Кардифф" был разбит "Манчестер Юнайтед".

Прогноз Пола Мерсона: 3:0

Марк Лоуренсон

Победа "Кристал Пэлас" над "Манчестер Сити" стала главным результатом выходных и, возможно, всего сезона. После этой победы они будут окрылены, я ожидаю, что эта игра будет продолжением той. Тем временем, "Кардифф" получил пять мячей от "Манчестер Юнайтед" — через неделю после того, как пропустил три на поле "Уотфорда". Трудно понять, как они могут сейчас улучшить столь ужасную форму.

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Среда, 26 декабря, 18:00



Ключевая статистика от Who Scored

- в последних девяти матчах "Лестера" в Премьер-Лиге проходил тотал меньше 2.5 голов;
- в семи из восьми последних игр "Сити" проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Сити" забивал как минимум дважды в семи из восьми последних матчей в Премьер-Лиге.

Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.58 в БК Фонбет

Пол Мерсон

Большой матч для "Сити", который нужно выигрывать. Сейчас у "горожан" проблемы, и они отстают на четыре очка от "Ливерпуля". Я имею ввиду, что сейчас дело дошло до того, что если "Ливерпуль" выиграет у "Сити" через неделю, все будет кончено. Так что это большая игра для "Сити" с командой, которая может создать проблемы. Но я думаю, что, поскольку они должны побеждать, "Сити" выиграет.

Прогноз Пола Мерсона: 1:2

Марк Лоуренсон

"Лестер" стал еще одной командой, которая преподнесла сюрприз на выходных, обыграв "Челси". Кажется, между Джейми Варди и боссом "лис" Клодом Пюэлем не все в порядке, и Варди жалуется, что ему не подходит такой стиль игры. Мы видели, как важен Варди для "Лестера" благодаря его голу на "Стэмфорд Бридж". Когда он играет, это другая команда. Я не понимаю, как Пюэль может его отпустить, в особенности, если учесть, что его работа под сомнением. Гвардиола должен выставить тут сильнейший состав, потому что нужно как можно быстрее возвращаться на победный путь.

Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2

ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ
Среда, 26 декабря, 18:00



Ключевая статистика от Who Scored

- "Ливерпуль" не проигрывает уже в 29 домашних матчах Премьер-Лиги кряду;
- "Ливерпуль" выиграл 10 из 12 последних домашних матчей с "Ньюкаслом" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" забивал минимум дважды в 11 из 12 последних матчей против "Ньюкасла" во всех соревнованиях.

Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 3.5 голов — 1.7 в БК Фонбет

Пол Мерсон

Я видел игру "Ньюкасла" против "Фулхэма", и они выглядели командой, которая ни за что не забьет, хоть и играли против худшей обороны в мире. Так что для меня будет самым большим шоком сезона, если они победят тут. "Ньюкасл" умеет защищаться сколько угодно долго, но тут этого будет недостаточно.

Прогноз Пола Мерсона: 3:0

Марк Лоуренсон

Рафаэль Бенитес возвращается на "Энфилд", и вы знаете, как менеджера "Ньюкасла" тут поддержат. "Сороки" могут быть сложным соперником для "Ливерпуля", но босс "красных" Юрген Клопп может изменить схему на 4-2-3-1, когда сталкивается с командами, которые сложно сломать. Это позволяет Клоппу использовать дополнительного полузащитника, настроенного на атаку, и я думаю, что тут он так и поступит. "Ливерпуль" выглядит очень сильным в этот момент, даже когда Клопп применяет ротацию. К тому же, он способен усилить игру со скамейки. Я ставлю на домашнюю победу "Ливерпуля".

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ХАДДЕРСФИЛД
Среда, 26 декабря, 18:00



Ключевая статистика от Who Scored

- тотал больше 2.5 голов проходил в 11 из 12 последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге;
- "Хаддерсфилд" проиграл пять матчей кряду;
- МЮ не проигрывает уже шесть домашних матчей в Премьер-Лиге кряду.

Прогноз Who Scored: 3:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.63 в БК Фонбет

Пол Мерсон

Изменения в "Юнайтед" не сводятся к одному лишь Оле Гуннару Сульшеру. Это все — игроки. Мы все видели их в субботу, и разница немного смутила. Мне было бы стыдно. Неужели Сульшер в 100 раз лучше как менеджер, чем Моуриньо? Я не люблю такого… Все игроки сейчас бегают, поэтому я собираюсь поставить тут на 4:0. Они набирают ход и должны быть в состоянии выразить себя.

Прогноз Пола Мерсона: 4:0

Марк Лоуренсон

Конечно, похоже, что игрокам "Манчестер Юнайтед" не нравился их предыдущий менеджер, потому что, как только Жозе Моуриньо ушел, они неожиданно стали выглядеть несокрушимыми. Все ожидали, что они выиграют у "Кардиффа" на прошлой неделе, и им, вероятно, следует выиграть и три следующие игры: эту, а также с "Борнмутом" дома и "Ньюкаслом" в гостях. У "Юнайтед" есть несколько очень хороших игроков, и если Сульшер сможет сделать их счастливыми, они помогут ему совершить чудо и подняться в четверку. Но я все еще не уверен, что они попадут в топ-4. "Хаддерсфилд" проиграл пять матчей подряд, и я представляю, что это будет их поражение номер шесть. Их перспективы выживания выглядят все более мрачными.

Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0

ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ
Среда, 26 декабря, 18:00



Ключевая статистика от Who Scored

- "Тоттенхэм" выиграл семь из восьми последних встреч с "Борнмутом" во всех турнирах;
- "шпоры" не пропускали в трех последних домашних матчах с "вишнями";
- "Тоттенхэм" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Премьер-Лиге.

Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.62 в БК Фонбет

Пол Мерсон

Я жду, что "Тоттенхэм" выиграет эту игру, и если они действительно сделают это, они все еще будут в чемпионской гонке. На мой взгляд, "Тоттенхэму" будет проще в этом туре, чем "Манчестер Сити". "Борнмут" — забавная команда. Они проиграли шесть из семи матчей, но потенциально они — те, кто может выдать серию из шести побед.

Прогноз Пола Мерсона: 3:0

Марк Лоуренсон

Самое лучшее для "Тоттенхэма" — после победы 2:6 над "Эвертоном" никто не спрашивал Маурисио Почеттино о том, перейдет ли он в "Манчестер Юнайтед". Все вопросы касались собственно игры "шпор" и того, смогут ли они выиграть чемпионат. Мы уже знали, что "Тоттенхэм" — очень хорошая команда с очень умным менеджером, но это было такое шоу, что оставалось только сказать "вау". "Борнмут" в субботу был хорош с "Брайтоном", но для них это другой тест, и если "шпоры" сыграют на том же уровне, что и в воскресенье, они победят.

Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0

БРАЙТОН — АРСЕНАЛ
Среда, 26 декабря, 20:15



Ключевая статистика от Who Scored

- в последних восьми выездных матчах "Арсенала" проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Арсенал" забивал как минимум дважды в восьми последних выездных матчах Премьер-Лиги;
- "Брайтон" проигрывал первый тайм в трех последних матчах.

Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" — 1.7 в БК Фонбет

Пол Мерсон

Дома "Брайтон" — другой котелок с ухой, чем вдали от дома, хотя им немного не повезло в матче с "Борнмутом" в прошлом туре. Но "Арсенал" будет в приподнятом настроении после того, как "Челси" проиграл, и у них появились реальные шансы на топ-4. Я думаю, "Арсенал" победит тут со счетом 3:2.

Прогноз Пола Мерсона: 2:3

Марк Лоуренсон

"Арсенал" немного блеснул, обыграв дома "Бернли", но это будет трудная поездка для "канониров". Просто "Брайтон" ну так уж часто проигрывает дома, и я поддерживаю мнение, что они возьмут очки с "Арсеналом".

Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1

УОТФОРД — ЧЕЛСИ
Среда, 26 декабря, 22:30



Ключевая статистика от Who Scored

- в последних восьми домашних матчах "Уотфорда" проходил тотал меньше 2.5 голов;
- также ТБ 2.5 был зафиксирован в восьми из девяти последних матчей между "Уотфордом" и "Челси" во всех турнирах;
- "Уотфорд" забивал как минимум дважды в трех последних матчах с "Челси".

Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.85 в БК Фонбет

Пол Мерсон

Поражение от "Лестера" было шокирующим результатом для "Челси". Я был на матче, когда они сыграли вничью с "Эвертоном", и тогда они еще были претендентами на титул, а теперь сражаются за место в топ-4. Это поражение даже открыло дверь в топ-4 для "Юнайтед". Хотите — верьте, а хотите — нет. "Уотфорд" будет непростым противником: они организованные и сильны физически, и у них был на выходных невероятный результат — победа на поле "Вест Хэма". Но вы никогда не знаете, чего ждать от "Уотфорда" — в один миг они смелые и в хорошей форме, а в следующий — "Борнмут" обыгрывает их 4:0. Но я собираюсь поставить тут на "Челси"...

Прогноз Пола Мерсона: 1:2

Марк Лоуренсон

В субботу "Уотфорду" пришлось много защищаться против "Вест Хэма", но "шершни" уехали домой с очками — они всегда способны достичь результата. Но я думаю, что тут мы увидим реакцию "Челси" на поражение от "Лестера". Босс "синих" Маурицио Сарри выглядел несчастным после того матча.

Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2

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Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru


Метки Премьер-Лига, ставки, эксперты

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 06:00

Количество просмотров Просмотров: 3714

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 26.12.2018 09:23 # bmw-e34
    Смотрю на таблицу - офигеваю... Это в первый раз за "все" мои 10 лет, когда Ливерпуль идёт уверенно на первом месте.

    (ответить)

  2. rentv 26.12.2018 08:36 # rentv
    А с хуяли микроволновки такие дорогие?

    Я думал норм микроволновка тыщ 5 стоит, а там 20+

    (ответить)

  3. chebrec 26.12.2018 08:12 # chebrec
    Камон Челси!

    (ответить)

  4. only--liverpool 26.12.2018 08:09 # only--liverpool
    Я хочу чтобы Ливерпуль отгрузил 5 концов на наглую лысину Бени.

    (ответить)

  5. only--liverpool 26.12.2018 08:00 # only--liverpool
    Дружно болеем за Лестер сегодня!!!

    (ответить)

  6. firmino9 26.12.2018 07:53 # firmino9
    Самое главное чтоб Ливерпуль выиграл

    (ответить)

  7. naby-keita 26.12.2018 07:35 # naby-keita
    с Рождеством
    хохохо

    (ответить)

  8. brown-ale 26.12.2018 07:24 # brown-ale
    Это же Боксинг Дей! Можно смело брать тоталы в матчах Ливерпуля, МЮ, МС, Шпор.

    (ответить)

  9. tigerpool 26.12.2018 07:16 # tigerpool
    Ливерпуль - ньюкасл 2-0 точный счет или обез нет. Рондонозависимый кастл ВВД съест просто.
    Обез на лестер - мешки. Бесплатные пироги с пивом сделает свое дело.
    Трудовая победа челси
    рыжый бес таки оформит победу - 1,5
    куры победа в минималке
    брайтон педики хз даже, возможно ничья

    (ответить)

  10. chelsea-69 26.12.2018 07:15 # chelsea-69
    У всех всё будет хорошо
    Но это не точно
    С Рождеством!

    (ответить)

  11. xiaomi 26.12.2018 07:13 # xiaomi
    победа победа победа, 21 51

    (ответить)

  12. xiaomi 26.12.2018 07:12 # xiaomi
    ничья победа победа, 21 51

    (ответить)

  13. xiaomi 26.12.2018 07:09 # xiaomi
    победа поражения поражения, 21 51

    (ответить)

  14. girasimus 26.12.2018 07:07 # girasimus
    Схемка 4-2-3-1 более убедительная, если Клопп ее использует, то несомненно будет изменения состава.
    Перед матчем с Гг необходим отдых Милли, Фирме, можно Мане на один тайм выпустить.

    (ответить)

  15. alljazz 26.12.2018 06:29 # alljazz
    одмен продался фонбету как ебаный евроспорт

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  16. jayspearingagent 26.12.2018 06:09 # jayspearingagent
    Вперёд за победами! YNWA!

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