Прогнозы экспертов на Boxing Day
19-й тур в английской Премьер-Лиге будет праздничным, потому что болельщики придут на футбол в новогодних костюмах, с верой в рождественские чудеса на футбольном поле. Для команд же главная задача — справиться с непростым праздничным графиком, который вынуждает их играть через два дня на третий, пока вся страна веселится.
ФУЛХЭМ — ВУЛВЕРХЭМПТОН
Среда, 26 декабря, 15:30
Ключевая статистика от Who Scored
- в прошлом туре "Фулхэм" впервые в этом чемпионате ушел с поля без пропущенных голов;
- но "дачники" выиграли всего один матч из 15 последних в Премьер-Лиге;
- в семи из девяти последних матчей "Фулхэма" проходил тотал меньше 2.5 голов, хотя до того — всего раз в этом сезоне.
Прогноз Who Scored: 0:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 1.77 в БК Фонбет
Пол Мерсон
В субботу я наблюдал за игрой "Фулхэма", и они выглядели довольно солидно — сложно было поверить, что они пропустили в этом сезоне миллион голов. Они очень хорошо защищались, в то время как "волки" были легко биты "Ливерпулем". Поэтому я собираюсь тут поставить на победу "Фулхэма". Я просто думаю, что они должны выигрывать эту встречу, так как будут играть интенсивнее, чем "Вулверхэмптон".
Прогноз Пола Мерсона: 2:1
Марк Лоуренсон
У "волков" было несколько хороших моментов в пятницу с "Ливерпулем", но они не смогли извлечь из них пользу. Адама Траоре играл в этой встрече на позиции форварда, и хотя он просто молниеносен — он не забивает. У него уже было несколько шансов, но ему нужно быть лучше в завершающей стадии. "Фулхэм" добился хорошего результата с "Ньюкаслом" в субботу, и самый большой позитив для них — "сухие" ворота. Я действительно думаю, что они выглядели лучше "Ньюкасла": и если Клаудио Раньери сможет повторить то выступление в этой игре: я представляю себе их победу.
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1
БЕРНЛИ — ЭВЕРТОН
Среда, 26 декабря, 18:00
Ключевая статистика от Who Scored
- в трех последних домашних матчах "Бернли" с "Эвертоном" был зафиксирован тотал больше 2.5 голов;
- также ТБ 2.5 проходил в трех последних матчах "Эвертона" в чемпионате;
- "Эвертон" пропускал как минимум дважды в трех последних матчах.
Прогноз Who Scored: 2:1
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Бернли" — 4.2 в БК Фонбет
Пол Мерсон
"Бернли" мешает играть своим соперникам — я наблюдал за ними против "Брайтона" и "Тоттенхэма", и я знаю, что в субботу они были обыграны "Арсеналом", но с ними тяжело играть. Потому, я думаю, что они станут сложным испытанием для "Эвертона" и сделают "Терф Мур" жестким местом — вплоть до конца сезона.
Прогноз Пола Мерсона: 1:1
Марк Лоуренсон
"Бернли" проиграл "Арсеналу" в субботу, но я все еще думаю, что они больше похожи на свое старое "я" — команду, с которой трудно играть и которую трудно обыгрывать. Это хорошее время для них, чтобы встретиться с "Эвертоном" — после поражения "ирисок" от "Тоттенхэма" 2:6. Я думаю, что босс "кларетовых" Шон Дайч сможет настроить команду на бой, как в прошлой домашней игре с "Брайтоном", и я вижу, что они получат такой же результат и сейчас.
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:1
КРИСТАЛ ПЭЛАС — КАРДИФФ
Среда, 26 декабря, 18:00
Ключевая статистика от Who Scored
- "Кардифф" проиграл все шесть последних выездных матчей в Премьер-Лиге;
- в восьми из девяти последних домашних матчей "орлов" был зафиксирован тотал меньше 2.5;
- в семи из 10 последних матчей "Кардиффа" в Премьер-Лиге проходил тотал больше 2.5 гола.
Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 — 1.9 в БК Фонбет
Пол Мерсон
"Я не представляю ничего, кроме победы "Пэлас" в этой встрече после победы над "Манчестер Сити" — к слову, гол Андроса Таунсенда был великолепен! В то же время "Кардифф" был разбит "Манчестер Юнайтед".
Прогноз Пола Мерсона: 3:0
Марк Лоуренсон
Победа "Кристал Пэлас" над "Манчестер Сити" стала главным результатом выходных и, возможно, всего сезона. После этой победы они будут окрылены, я ожидаю, что эта игра будет продолжением той. Тем временем, "Кардифф" получил пять мячей от "Манчестер Юнайтед" — через неделю после того, как пропустил три на поле "Уотфорда". Трудно понять, как они могут сейчас улучшить столь ужасную форму.
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0
ЛЕСТЕР — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Среда, 26 декабря, 18:00
Ключевая статистика от Who Scored
- в последних девяти матчах "Лестера" в Премьер-Лиге проходил тотал меньше 2.5 голов;
- в семи из восьми последних игр "Сити" проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Сити" забивал как минимум дважды в семи из восьми последних матчей в Премьер-Лиге.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.58 в БК Фонбет
Пол Мерсон
Большой матч для "Сити", который нужно выигрывать. Сейчас у "горожан" проблемы, и они отстают на четыре очка от "Ливерпуля". Я имею ввиду, что сейчас дело дошло до того, что если "Ливерпуль" выиграет у "Сити" через неделю, все будет кончено. Так что это большая игра для "Сити" с командой, которая может создать проблемы. Но я думаю, что, поскольку они должны побеждать, "Сити" выиграет.
Прогноз Пола Мерсона: 1:2
Марк Лоуренсон
"Лестер" стал еще одной командой, которая преподнесла сюрприз на выходных, обыграв "Челси". Кажется, между Джейми Варди и боссом "лис" Клодом Пюэлем не все в порядке, и Варди жалуется, что ему не подходит такой стиль игры. Мы видели, как важен Варди для "Лестера" благодаря его голу на "Стэмфорд Бридж". Когда он играет, это другая команда. Я не понимаю, как Пюэль может его отпустить, в особенности, если учесть, что его работа под сомнением. Гвардиола должен выставить тут сильнейший состав, потому что нужно как можно быстрее возвращаться на победный путь.
Прогноз Марка Лоуренсона: 0:2
ЛИВЕРПУЛЬ — НЬЮКАСЛ
Среда, 26 декабря, 18:00
Ключевая статистика от Who Scored
- "Ливерпуль" не проигрывает уже в 29 домашних матчах Премьер-Лиги кряду;
- "Ливерпуль" выиграл 10 из 12 последних домашних матчей с "Ньюкаслом" во всех турнирах;
- "Ливерпуль" забивал минимум дважды в 11 из 12 последних матчей против "Ньюкасла" во всех соревнованиях.
Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 3.5 голов — 1.7 в БК Фонбет
Пол Мерсон
Я видел игру "Ньюкасла" против "Фулхэма", и они выглядели командой, которая ни за что не забьет, хоть и играли против худшей обороны в мире. Так что для меня будет самым большим шоком сезона, если они победят тут. "Ньюкасл" умеет защищаться сколько угодно долго, но тут этого будет недостаточно.
Прогноз Пола Мерсона: 3:0
Марк Лоуренсон
Рафаэль Бенитес возвращается на "Энфилд", и вы знаете, как менеджера "Ньюкасла" тут поддержат. "Сороки" могут быть сложным соперником для "Ливерпуля", но босс "красных" Юрген Клопп может изменить схему на 4-2-3-1, когда сталкивается с командами, которые сложно сломать. Это позволяет Клоппу использовать дополнительного полузащитника, настроенного на атаку, и я думаю, что тут он так и поступит. "Ливерпуль" выглядит очень сильным в этот момент, даже когда Клопп применяет ротацию. К тому же, он способен усилить игру со скамейки. Я ставлю на домашнюю победу "Ливерпуля".
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ХАДДЕРСФИЛД
Среда, 26 декабря, 18:00
Ключевая статистика от Who Scored
- тотал больше 2.5 голов проходил в 11 из 12 последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге;
- "Хаддерсфилд" проиграл пять матчей кряду;
- МЮ не проигрывает уже шесть домашних матчей в Премьер-Лиге кряду.
Прогноз Who Scored: 3:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал больше 2.5 голов — 1.63 в БК Фонбет
Пол Мерсон
Изменения в "Юнайтед" не сводятся к одному лишь Оле Гуннару Сульшеру. Это все — игроки. Мы все видели их в субботу, и разница немного смутила. Мне было бы стыдно. Неужели Сульшер в 100 раз лучше как менеджер, чем Моуриньо? Я не люблю такого… Все игроки сейчас бегают, поэтому я собираюсь поставить тут на 4:0. Они набирают ход и должны быть в состоянии выразить себя.
Прогноз Пола Мерсона: 4:0
Марк Лоуренсон
Конечно, похоже, что игрокам "Манчестер Юнайтед" не нравился их предыдущий менеджер, потому что, как только Жозе Моуриньо ушел, они неожиданно стали выглядеть несокрушимыми. Все ожидали, что они выиграют у "Кардиффа" на прошлой неделе, и им, вероятно, следует выиграть и три следующие игры: эту, а также с "Борнмутом" дома и "Ньюкаслом" в гостях. У "Юнайтед" есть несколько очень хороших игроков, и если Сульшер сможет сделать их счастливыми, они помогут ему совершить чудо и подняться в четверку. Но я все еще не уверен, что они попадут в топ-4. "Хаддерсфилд" проиграл пять матчей подряд, и я представляю, что это будет их поражение номер шесть. Их перспективы выживания выглядят все более мрачными.
Прогноз Марка Лоуренсона: 3:0
ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ
Среда, 26 декабря, 18:00
Ключевая статистика от Who Scored
- "Тоттенхэм" выиграл семь из восьми последних встреч с "Борнмутом" во всех турнирах;
- "шпоры" не пропускали в трех последних домашних матчах с "вишнями";
- "Тоттенхэм" забивал как минимум дважды в пяти из шести последних матчей в Премьер-Лиге.
Прогноз Who Scored: 2:0
Рекомендация для ставки от Who Scored: тотал меньше 2.5 голов — 2.62 в БК Фонбет
Пол Мерсон
Я жду, что "Тоттенхэм" выиграет эту игру, и если они действительно сделают это, они все еще будут в чемпионской гонке. На мой взгляд, "Тоттенхэму" будет проще в этом туре, чем "Манчестер Сити". "Борнмут" — забавная команда. Они проиграли шесть из семи матчей, но потенциально они — те, кто может выдать серию из шести побед.
Прогноз Пола Мерсона: 3:0
Марк Лоуренсон
Самое лучшее для "Тоттенхэма" — после победы 2:6 над "Эвертоном" никто не спрашивал Маурисио Почеттино о том, перейдет ли он в "Манчестер Юнайтед". Все вопросы касались собственно игры "шпор" и того, смогут ли они выиграть чемпионат. Мы уже знали, что "Тоттенхэм" — очень хорошая команда с очень умным менеджером, но это было такое шоу, что оставалось только сказать "вау". "Борнмут" в субботу был хорош с "Брайтоном", но для них это другой тест, и если "шпоры" сыграют на том же уровне, что и в воскресенье, они победят.
Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0
БРАЙТОН — АРСЕНАЛ
Среда, 26 декабря, 20:15
Ключевая статистика от Who Scored
- в последних восьми выездных матчах "Арсенала" проходил тотал больше 2.5 голов;
- "Арсенал" забивал как минимум дважды в восьми последних выездных матчах Премьер-Лиги;
- "Брайтон" проигрывал первый тайм в трех последних матчах.
Прогноз Who Scored: 1:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: Победа "Арсенала" — 1.7 в БК Фонбет
Пол Мерсон
Дома "Брайтон" — другой котелок с ухой, чем вдали от дома, хотя им немного не повезло в матче с "Борнмутом" в прошлом туре. Но "Арсенал" будет в приподнятом настроении после того, как "Челси" проиграл, и у них появились реальные шансы на топ-4. Я думаю, "Арсенал" победит тут со счетом 3:2.
Прогноз Пола Мерсона: 2:3
Марк Лоуренсон
"Арсенал" немного блеснул, обыграв дома "Бернли", но это будет трудная поездка для "канониров". Просто "Брайтон" ну так уж часто проигрывает дома, и я поддерживаю мнение, что они возьмут очки с "Арсеналом".
Прогноз Марка Лоуренсона: 1:1
УОТФОРД — ЧЕЛСИ
Среда, 26 декабря, 22:30
Ключевая статистика от Who Scored
- в последних восьми домашних матчах "Уотфорда" проходил тотал меньше 2.5 голов;
- также ТБ 2.5 был зафиксирован в восьми из девяти последних матчей между "Уотфордом" и "Челси" во всех турнирах;
- "Уотфорд" забивал как минимум дважды в трех последних матчах с "Челси".
Прогноз Who Scored: 2:2
Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.85 в БК Фонбет
Пол Мерсон
Поражение от "Лестера" было шокирующим результатом для "Челси". Я был на матче, когда они сыграли вничью с "Эвертоном", и тогда они еще были претендентами на титул, а теперь сражаются за место в топ-4. Это поражение даже открыло дверь в топ-4 для "Юнайтед". Хотите — верьте, а хотите — нет. "Уотфорд" будет непростым противником: они организованные и сильны физически, и у них был на выходных невероятный результат — победа на поле "Вест Хэма". Но вы никогда не знаете, чего ждать от "Уотфорда" — в один миг они смелые и в хорошей форме, а в следующий — "Борнмут" обыгрывает их 4:0. Но я собираюсь поставить тут на "Челси"...
Прогноз Пола Мерсона: 1:2
Марк Лоуренсон
В субботу "Уотфорду" пришлось много защищаться против "Вест Хэма", но "шершни" уехали домой с очками — они всегда способны достичь результата. Но я думаю, что тут мы увидим реакцию "Челси" на поражение от "Лестера". Босс "синих" Маурицио Сарри выглядел несчастным после того матча.
Прогноз Марка Лоуренсона: 1:2
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Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru
26.12.2018 06:00
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Последние комментарии:
Смотрю на таблицу - офигеваю... Это в первый раз за "все" мои 10 лет, когда Ливерпуль идёт уверенно на первом месте.
(ответить)
А с хуяли микроволновки такие дорогие?
Я думал норм микроволновка тыщ 5 стоит, а там 20+
(ответить)
Камон Челси!
(ответить)
Я хочу чтобы Ливерпуль отгрузил 5 концов на наглую лысину Бени.
(ответить)
Дружно болеем за Лестер сегодня!!!
(ответить)
Самое главное чтоб Ливерпуль выиграл
(ответить)
с Рождеством
хохохо
(ответить)
Это же Боксинг Дей! Можно смело брать тоталы в матчах Ливерпуля, МЮ, МС, Шпор.
(ответить)
Ливерпуль - ньюкасл 2-0 точный счет или обез нет. Рондонозависимый кастл ВВД съест просто.
Обез на лестер - мешки. Бесплатные пироги с пивом сделает свое дело.
Трудовая победа челси
рыжый бес таки оформит победу - 1,5
куры победа в минималке
брайтон педики хз даже, возможно ничья
(ответить)
У всех всё будет хорошо
Но это не точно
С Рождеством!
(ответить)
победа победа победа, 21 51
(ответить)
ничья победа победа, 21 51
(ответить)
победа поражения поражения, 21 51
(ответить)
Схемка 4-2-3-1 более убедительная, если Клопп ее использует, то несомненно будет изменения состава.
Перед матчем с Гг необходим отдых Милли, Фирме, можно Мане на один тайм выпустить.
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одмен продался фонбету как ебаный евроспорт
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Вперёд за победами! YNWA!
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