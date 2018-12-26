"Юнайтед" контактирует с Миленковичем, даже после увольнения Моуриньо

"Манчестер Юнайтед" продолжает переговоры с центральным защитником "Фиорентины" Николой Миленковичем, даже после увольнения Жозе Моуриньо с поста главного тренера.

Ранее в это сезоне Моуриньо лично ездил просматривать 21-летнего Миленковича в матче за сборную Сербии, дополнив Николой свой шорт-лист игроков для укрепления центра обороны в январе.



На прошлой неделе "красные дьяволы" попрощались с Моуриньо, и это, казалось бы, должно внести коррективы в их планы на зимнее трансферное окно. Однако итальянская газета La Repubblica утверждает, что "Юнайтед" сохраняет самый серьезный интерес к Миленковичу.



По информации издания, Миленкович видится перспективной инвестицией для исполнительного директора "дьяволов" Эда Вудворда, который продолжает переговоры с агентом Николы в этот рождественский период.



В данный момент "Фиорентина" оценивает свою восходящую звезду в 45 миллионов фунтов. Если "фиалки" не снизят цену, "Юнайтед" может отложить свой интерес к Миленковичу, чей контракт действителен до 2022 года, до конца сезона или рассмотреть другие цели.