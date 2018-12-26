Пол Инс: "Юнайтед" все равно не будет в топ-4"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Инс не верит, что Оле Гуннару Сульшеру удастся финишировать с "красными дьяволами" в топ-4 Премьер-Лиги.

В данный момент "Юнайтед" отстает от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков — дистанцию, которую, как кажется, вполне можно отыграть за 20 оставшихся матчей.



Инс уверен, что с Сульшером во главе "дьяволы" обретут второе дыхание, но все равно не думает, что этого хватит для завоевания места в первой четверке.



"Я смотрел первую пресс-конференцию Сульшера, и это было как глоток свежего воздуха. Он ведь даже не постарел, не так ли? Он все тот же "убийца с лицом младенца", и он говорит сплошь правильные вещи — вещи, которые ты хочешь слышать. Именно этого ты от него и ожидаешь".



"Ему важно привлечь игроков на свою сторону, хотя это не должно быть так уж сложно — у игроков должна быть своя гордость. Он говорит о внедрении своих принципов, на что, как я думаю, потребуется время. Он здесь только две секунды, но мы надеемся увидеть другой "Юнайтед".



"Это беспроигрышная ситуация для Оле. Если они будут играть хорошо, то замечательно. Если нет, все мы знаем, почему".



"Но я все равно не думаю, что "Юнайтед" сможет финишировать в топ-4 с такими конкурентами. Я убежден в этом. Будучи бывшим игроком "Юнайтед", мне неприятно это говорить, но я не думаю, что они смогут пробиться в топ-4", — цитирует Инса Daily Express.