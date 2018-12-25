Эссьен: "Если "Реал" позовет, Азар уйдет"
Бывший полузащитник "Челси" Майкл Эссьен считает, что будущее Эдена Азара на "Стэмфорд Бридж" зависит от того, получит ли бельгийский плеймейкер предложение от "Реала".
Азар прямым текстом говорил о готовности перейти в "Реал" еще прошлым летом, однако все это так и осталось на уровне слухов — Королевский клуб не решился сделать свое предложение по Эдену и даже не вступал в переговоры с "синим".
Но если такое предложение Азару поступит в обозримом будущем, судьба Эдена будет предрешена, считает Эссьен, которому в свое время довелось поиграть за "Реал" на правах аренды из "Челси".
"Азар — один из лучших игроков в мире. Он очень хорошо выступает в Премьер-Лиге и в данный момент выглядит просто великолепно".
"Что касается интереса "Реала", то я слышал об этом лишь от людей из медиа. Но когда "Реал" действительно зовет тебя... Каждый игрок был бы счастлив играть за ним".
"Тем не менее, Азар счастлив в "Челси", и я надеюсь, мы сможем его сохранить", — сообщил Эссьен Daily Express.
25.12.2018 22:00
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