Бенитес: "Сложно сказать, лучше ли этот "Ливерпуль", чем мой"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что ему сложно сравнивать нынешний "Ливерпуль" с той командой, вместе с которой он выигрывал Лигу Чемпионов в 2005 году, однако сейчас у Юргена Клоппа есть одно неоспоримое преимущество.
В среду Бенитес вместе с "сороками" пожалует на "Энфилд", чтобы сразиться с лидерами Премьер-Лиги. Ранее в своей карьере Бенитес отработал шесть лет в мерсисайдском клубе, выиграв Кубок Англии и Лигу Чемпионов.
Рафаэль не берется сказать, лучше ли "Ливерпуль", чем в его времена, однако отмечает, что теперь "красным" больше не нужно продавать игроков, чтобы покупать новых.
"Сложно сказать, этот "Ливерпуль" лучше или тот. Я никогда не забываю, что мы побеждали "Реал" и "Барселону". То была отличная команда".
"Думаю, сейчас у них лучше подбор игроков. Когда ты тратишь деньги, ты приглашаешь игроков лучше, чем есть у тебя. Но, потратившись на Фабиньо и Кейта, они при этом сохранили Хендерсона и Вейналдума. Когда ты удерживаешь хороших игроков и приглашаешь хороших игроков, это делает твой состав лучше".
"У них очень хорошая команда и очень хороший состав, поэтому они могут тасовать игроков, но их стартовые 11 все равно будут очень сильными. Когда я работал там, нам приходилось продавать, прежде чем покупать", — цитирует Бенитеса The Telegraph.
25.12.2018 21:00
Просмотров: 1878
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Легенда Чулси Бенитес>немецкий Боаш
(ответить)
имхо стамбульский Ливерпуль лучше, имхо, и по победам, и по именам
(ответить)
Ага, побеждали Реал и Барсу во время их спада, но брали за щеку у МЮ в чемпионате. Хотя, конечно и 4-1 на траффорде случалось.
(ответить)
Ну ненаю...
(ответить)
Этот Ливерпуль просрал финал ЛЧ, тот Ливерпуль его выиграл. Вот и вся разница, а остальное болтовня.
(ответить)
У них есть чтото общее:)
(ответить)
несомненно
(ответить)
один просранный финал есть, нужен победный.
(ответить)
-------------------
----------------
--------------------------------------------------------------
Этот Ливерпуль однозначно лучше. Точка!
(ответить)
Да, скамейку удлинили
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий