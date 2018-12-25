Бенитес: "Сложно сказать, лучше ли этот "Ливерпуль", чем мой"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что ему сложно сравнивать нынешний "Ливерпуль" с той командой, вместе с которой он выигрывал Лигу Чемпионов в 2005 году, однако сейчас у Юргена Клоппа есть одно неоспоримое преимущество.

В среду Бенитес вместе с "сороками" пожалует на "Энфилд", чтобы сразиться с лидерами Премьер-Лиги. Ранее в своей карьере Бенитес отработал шесть лет в мерсисайдском клубе, выиграв Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



Рафаэль не берется сказать, лучше ли "Ливерпуль", чем в его времена, однако отмечает, что теперь "красным" больше не нужно продавать игроков, чтобы покупать новых.



"Сложно сказать, этот "Ливерпуль" лучше или тот. Я никогда не забываю, что мы побеждали "Реал" и "Барселону". То была отличная команда".



"Думаю, сейчас у них лучше подбор игроков. Когда ты тратишь деньги, ты приглашаешь игроков лучше, чем есть у тебя. Но, потратившись на Фабиньо и Кейта, они при этом сохранили Хендерсона и Вейналдума. Когда ты удерживаешь хороших игроков и приглашаешь хороших игроков, это делает твой состав лучше".



"У них очень хорошая команда и очень хороший состав, поэтому они могут тасовать игроков, но их стартовые 11 все равно будут очень сильными. Когда я работал там, нам приходилось продавать, прежде чем покупать", — цитирует Бенитеса The Telegraph.