Бенитес: "Сложно сказать, лучше ли этот "Ливерпуль", чем мой"

Рафаэль Бенитес Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что ему сложно сравнивать нынешний "Ливерпуль" с той командой, вместе с которой он выигрывал Лигу Чемпионов в 2005 году, однако сейчас у Юргена Клоппа есть одно неоспоримое преимущество.

В среду Бенитес вместе с "сороками" пожалует на "Энфилд", чтобы сразиться с лидерами Премьер-Лиги. Ранее в своей карьере Бенитес отработал шесть лет в мерсисайдском клубе, выиграв Кубок Англии и Лигу Чемпионов.

Рафаэль не берется сказать, лучше ли "Ливерпуль", чем в его времена, однако отмечает, что теперь "красным" больше не нужно продавать игроков, чтобы покупать новых.

"Сложно сказать, этот "Ливерпуль" лучше или тот. Я никогда не забываю, что мы побеждали "Реал" и "Барселону". То была отличная команда".

"Думаю, сейчас у них лучше подбор игроков. Когда ты тратишь деньги, ты приглашаешь игроков лучше, чем есть у тебя. Но, потратившись на Фабиньо и Кейта, они при этом сохранили Хендерсона и Вейналдума. Когда ты удерживаешь хороших игроков и приглашаешь хороших игроков, это делает твой состав лучше".

"У них очень хорошая команда и очень хороший состав, поэтому они могут тасовать игроков, но их стартовые 11 все равно будут очень сильными. Когда я работал там, нам приходилось продавать, прежде чем покупать", — цитирует Бенитеса The Telegraph.


Метки Бенитес, Ливерпуль, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. garik2012 25.12.2018 22:16 # garik2012
    Легенда Чулси Бенитес>немецкий Боаш

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  2. red-devil-4ever 25.12.2018 21:51 # red-devil-4ever
    имхо стамбульский Ливерпуль лучше, имхо, и по победам, и по именам

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  3. xin 25.12.2018 21:29 # xin
    Ага, побеждали Реал и Барсу во время их спада, но брали за щеку у МЮ в чемпионате. Хотя, конечно и 4-1 на траффорде случалось.

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  4. liverpool1892est 25.12.2018 21:26 # liverpool1892est
    Ну ненаю...

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  5. brown-ale 25.12.2018 21:25 # brown-ale
    Этот Ливерпуль просрал финал ЛЧ, тот Ливерпуль его выиграл. Вот и вся разница, а остальное болтовня.

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  6. mancunia-planet 25.12.2018 21:18 # mancunia-planet
    У них есть чтото общее:)

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  7. ilovemanutd 25.12.2018 21:12 # ilovemanutd
    несомненно

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  8. alexomck 25.12.2018 21:12 # alexomck
    один просранный финал есть, нужен победный.

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  9. scouser2005 25.12.2018 21:06 # scouser2005
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    Этот Ливерпуль однозначно лучше. Точка!

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  10. ezh28 25.12.2018 21:02 # ezh28
    Да, скамейку удлинили

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