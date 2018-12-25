Уорнок: "Назначение Сульшера было ошибкой, нужно было сразу звать Почеттино"

Бывший защитник "Ливерпуля" Стивен Уорнок считает, что назначение Оле Гуннара Сульшера временно исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" было ошибкой, и "красным дьяволам" требовалось бы сразу потратиться на Маурисио Почеттино.

Согласно слухам, Почеттино остается долгосрочной целью номер один для исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда. Приглашение аргентинского специалиста из "Тоттенхэма" может стоить "дьяволам" многие десятки миллионов фунтов.



Однако Уорнок недоумевает по поводу медлительности "Юнайтед" и считает, что Вудворд напрасно решил отложить назначение постоянного рулевого до конца сезона.



"Это был лучший момент для того, чтобы Почеттино стал первым в истории дорогостоящим приобретением среди тренеров. Это бы стало их заявлением о намерениях".



"Мы часто видим подобное с игроками. Они не хотят уходить из своего клуба, но затем они получают телефонный звонок, и их голова вскружена. После этого они уже не уверены, что останутся в клубе".



"Как только тебе поступает конкретное предложение или телефонный звонок, ситуация становится совершенно другой. Я не думаю, что назначение Сульшера было правильной вещью для "Манчестер Юнайтед".



"Ты "Манчестер Юнайтед". Ты, возможно, крупнейший клуб в мире. И ты приглашаешь временщика, чтобы закрыть дыру на четыре месяца?"



"Пойди и заполучи Почеттино! Если ты хочешь Почеттино или Зидана, создай свое видение философии на следующие 10 лет, потому что ты "Манчестер Юнайтед". Для "Манчестер Юнайтед" непозволительны временные решения", — сообщил Уорнок BBC Radio 5 Live.