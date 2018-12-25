Клопп: "Ливерпулю" нужно прибавить во второй половине сезона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда должна прибавить еще во второй половине сезона, чтобы удержаться на вершине Премьер-Лиги.

Это Рождество "красные" встречают на первой строчке в Премьер-Лиге, с четырьмя очками преимущества над "Манчестер Сити". "Ливерпуль" до сих пор даже ни разу не проиграл, чего Клопп не ожидал перед стартом сезона.



Однако теперь Юрген не просто хочет сохранить набранный темп, а лишь увеличить его, ожидая серьезной конкуренции со стороны других команд.



"Превосходит ли "Ливерпуль" мои ожидания? Мои ожидания состояли в том, что мы будем выигрывать как можно больше матчей. Я знал о потенциале своей команды, но я не знал, как у нас сложится совместная работа".



"Когда ты начинаешь в июне, ты не думаешь о декабре, и, конечно, со мной такого не было слишком часто, чтобы я ни разу не проиграл в лиге к декабрю. Ожидал ли я этого? Не особо. Думал ли я о поражениях, когда начинал в июне? Ни разу".



"Пока что у нас получается очень хорошо, но теперь нам нужно играть еще лучше, потому что вы можете видеть, что другие команды выступают очень хорошо. В этом состоит наш вызов, мы должны быть сосредоточены и как можно более успешны. В данный момент все выглядит весьма позитивно, но только в этот момент. Мы должны сделать так, чтобы это ощущение не изменилось", — цитирует Клоппа The Times.