Торган Азар может помочь Эдену перейти в "Реал"

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар может стать ключом к переходу своего старшего брата Эдена из "Челси" в "Реал" следующим летом.

Как известно, будущее Азара на "Стэмфорд Бридж" остается под большим вопросом. "Синие" готовы сделать Эдена своим самым высокооплачиваемым игроком в истории, однако бельгиец не спешит прощаться со своей мечтой о "Реале".



По информации RMC Sport, Эден может оказаться в "Реале" благодаря эффекту домино, который начнется с трансфера его младшего брата Торгана, уверенно проводящего этот сезон и попавшего на радар к дортмундской "Боруссии".



Дортмундцы видят в Торгане замену для Кристиана Пулишича, чей контракт истекает в конце следующего сезона. Если Азар-младший сменит одну "Боруссию" на другую, игрок сборной США получит зеленый свет на переход в "Челси".



А в "Челси" Пулишич может заменить как раз Эдена, который находится в похожей ситуации с истекающим в 2020 году контрактом.



В данный момент "синие" все еще не теряют надежд склонить Азара-старшего к новой сделке, но если до конца сезона Эден так и не продлит сотрудничество, это не оставит лондонскому клубу иного выбора, кроме как продать игрока. На этот случай "Челси" нужна замена своему лидеру, и таковой может стать как раз Пулишч.