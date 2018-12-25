Сульшер готов к критике Невилла

Гари Невилл и Оле Гуннар Сульшер Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает снисходительного отношения к себе со стороны бывшего эксперта, а ныне телевизионного эксперта Гари Невилла.

Как и Сульшер, Невилл тоже был частью той знаменитой команды, которая в 1999 году под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграла требл. Гари всю свою игровую карьеру провел на "Олд Траффорд", но его привязанность к "Юнайтед" никогда не мешала ему критиковать Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо.

В ближайшие полгода, что Сульшер будет тренировать "красных дьяволов", он тоже ожидает столкнуться с критикой. Норвежец будет рад, если Невилл продолжит искренне высказывать свое мнение.

"Не волнуйтесь, Гари будет очень строг со мной. Я сидел рядом с ним в раздевалке на протяжении 11 лет. Мы были на соседних местах... Вы же знаете Гари!"

"Сейчас ему платят, чтобы он высказывал свое мнение, и он, конечно, должен продолжать это делать. Я не претендую на особое отношение к себе".

"Я не отличаюсь от других тренеров, когда вывожу команду на поле. На мне лежит та же ответственность, но я играю не ради них (экспертов). Моя задача в том, чтобы игроки снова наслаждались своей игрой", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Невилл, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. mick08 25.12.2018 18:52 # mick08
    Уж кому кому, но не невиллу критиковать трнерскую работу после его провала в валенсии

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  2. arhangel777 25.12.2018 18:32 # arhangel777
    со стороны бывшего эксперта, а ныне телевизионного эксперта Гари Невилла.

    Так он бывший эксперт или нынешний)))

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  3. vyrentz 25.12.2018 18:20 # vyrentz
    Все это шикарно звучит, но, сможет ли этот парниша организовать оборону команды, пропустившей 30 мячей за 18 туров? В атаке все понятно, есть исполнители, им, главное, не мешать.

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  4. manutd-20champ 25.12.2018 17:59 # manutd-20champ
    насрать на неё, эту критику невилла.
    ему лишь бы поговорить.

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  5. mancunia-planet 25.12.2018 17:51 # mancunia-planet
    Оле, всё время повторяет, чтобы игроки наслаждались своей игрой типа главное) как в первой игре было, так держать

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