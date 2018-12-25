Сульшер готов к критике Невилла
Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не ожидает снисходительного отношения к себе со стороны бывшего эксперта, а ныне телевизионного эксперта Гари Невилла.
Как и Сульшер, Невилл тоже был частью той знаменитой команды, которая в 1999 году под руководством сэра Алекса Фергюсона выиграла требл. Гари всю свою игровую карьеру провел на "Олд Траффорд", но его привязанность к "Юнайтед" никогда не мешала ему критиковать Луи Ван Галя и Жозе Моуриньо.
В ближайшие полгода, что Сульшер будет тренировать "красных дьяволов", он тоже ожидает столкнуться с критикой. Норвежец будет рад, если Невилл продолжит искренне высказывать свое мнение.
"Не волнуйтесь, Гари будет очень строг со мной. Я сидел рядом с ним в раздевалке на протяжении 11 лет. Мы были на соседних местах... Вы же знаете Гари!"
"Сейчас ему платят, чтобы он высказывал свое мнение, и он, конечно, должен продолжать это делать. Я не претендую на особое отношение к себе".
"Я не отличаюсь от других тренеров, когда вывожу команду на поле. На мне лежит та же ответственность, но я играю не ради них (экспертов). Моя задача в том, чтобы игроки снова наслаждались своей игрой", — цитирует Сульшера Goal.
25.12.2018 17:00
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Последние комментарии:
Уж кому кому, но не невиллу критиковать трнерскую работу после его провала в валенсии
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со стороны бывшего эксперта, а ныне телевизионного эксперта Гари Невилла.
Так он бывший эксперт или нынешний)))
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Все это шикарно звучит, но, сможет ли этот парниша организовать оборону команды, пропустившей 30 мячей за 18 туров? В атаке все понятно, есть исполнители, им, главное, не мешать.
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насрать на неё, эту критику невилла.
ему лишь бы поговорить.
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Оле, всё время повторяет, чтобы игроки наслаждались своей игрой типа главное) как в первой игре было, так держать
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