Вагнер считает, что "Хаддерсфилд" встречается с МЮ в неподходящее время
Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер чувствует, что его команда отправляется на выезд к "Манчестер Юнайтед" не в лучший момент времени.
В своем первом матче при Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" буквально разорвали "Кардифф", продемонстрировал вдохновенный футбол и одержав победу со счетом 1:5.
То была выездная игра, а в среду "Юнайтед" впервые с момента увольнения Жозе Моуриньо покажется перед своими болельщиками, и это вызывает беспокойство у Вагнера.
"Я был удивлен новостью насчет Жозе, и мне очень жаль его. Это не то, что ты хочешь видеть и слышать про какого-либо тренера".
"Мне никогда не нравится, когда увольняют тренера — особенно если вскоре после этого нам играть против этой команды, как это было недавно против "Саутгемптона". Такие вещи только усложняют нам жизнь", — цитирует Вагнера Sky Sports.
25.12.2018 16:00
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Если Лукаку не выйдет, то без шансов для Терьеров.
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не проиграют как минимум
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П1 без сомнений.
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