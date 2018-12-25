Вагнер считает, что "Хаддерсфилд" встречается с МЮ в неподходящее время

Дэвид Вагнер Главный тренер "Хаддерсфилда" Дэвид Вагнер чувствует, что его команда отправляется на выезд к "Манчестер Юнайтед" не в лучший момент времени.

В своем первом матче при Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" буквально разорвали "Кардифф", продемонстрировал вдохновенный футбол и одержав победу со счетом 1:5.

То была выездная игра, а в среду "Юнайтед" впервые с момента увольнения Жозе Моуриньо покажется перед своими болельщиками, и это вызывает беспокойство у Вагнера.

"Я был удивлен новостью насчет Жозе, и мне очень жаль его. Это не то, что ты хочешь видеть и слышать про какого-либо тренера".

"Мне никогда не нравится, когда увольняют тренера — особенно если вскоре после этого нам играть против этой команды, как это было недавно против "Саутгемптона". Такие вещи только усложняют нам жизнь", — цитирует Вагнера Sky Sports.


Метки Вагнер, Манчестер Юнайтед, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 25.12.2018 16:34 # brown-ale
    Если Лукаку не выйдет, то без шансов для Терьеров.

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  2. electric 25.12.2018 16:07 # electric
    не проиграют как минимум

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  3. mancunia-planet 25.12.2018 16:04 # mancunia-planet
    П1 без сомнений.

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