Рэй Парлор: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу"
Легенда "Арсенала" Рэй Парлор убежден, что "Тоттенхэм" способен выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
После впечатляющей победы 2:6 над "Эвертоном" в воскресенье "шпоры" остались в шести очках от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля". А дистанция до второго "Манчестер Сити" сократилась до двух баллов.
И хотя изначально Парлор не видел команду Маурисио Почеттино среди претендентов на титул, теперь Рэй готов признать, что "шпоры" могут прийти к финишу первыми.
"Их нельзя списывать со счетов. Я с самого начала говорил, что это будет гонка двух команд, "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Но если взглянуть на таблицу, то "шпоры" в двух очках позади "Сити" и в шести позади "Ливерпуля". Поэтому, если они продолжат играть так, как играют, и смогут избегать травм, у них будут все шансы".
"Против "Эвертона" они показали великолепную игру, без изъянов, да и в целом они проводят невероятный сезон. Они до сих пор ни разу не сыграли вничью".
"У "Тоттенхэма" очень хороший стартовый состав, который определенно способен потягаться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", — сообщил Парлор talkSPORT.
25.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
Вряд ли,но посмотрим
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Делать они этого конечно не будут..
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60% - MC
40% - LFC
Chelsea, Tottenham, Arsenal - 0%
Наркоманам же и остальным эскапистам из мира реального, конечно, может казаться что угодно.
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Вперёд, шпоры! Почему нет
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Че то сложна.
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