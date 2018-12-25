Рэй Парлор: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор убежден, что "Тоттенхэм" способен выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

После впечатляющей победы 2:6 над "Эвертоном" в воскресенье "шпоры" остались в шести очках от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля". А дистанция до второго "Манчестер Сити" сократилась до двух баллов.



И хотя изначально Парлор не видел команду Маурисио Почеттино среди претендентов на титул, теперь Рэй готов признать, что "шпоры" могут прийти к финишу первыми.



"Их нельзя списывать со счетов. Я с самого начала говорил, что это будет гонка двух команд, "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Но если взглянуть на таблицу, то "шпоры" в двух очках позади "Сити" и в шести позади "Ливерпуля". Поэтому, если они продолжат играть так, как играют, и смогут избегать травм, у них будут все шансы".



"Против "Эвертона" они показали великолепную игру, без изъянов, да и в целом они проводят невероятный сезон. Они до сих пор ни разу не сыграли вничью".



"У "Тоттенхэма" очень хороший стартовый состав, который определенно способен потягаться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", — сообщил Парлор talkSPORT.