Рэй Парлор: "Тоттенхэм" может выиграть Премьер-Лигу"

Тоттенхэм Легенда "Арсенала" Рэй Парлор убежден, что "Тоттенхэм" способен выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

После впечатляющей победы 2:6 над "Эвертоном" в воскресенье "шпоры" остались в шести очках от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля". А дистанция до второго "Манчестер Сити" сократилась до двух баллов.

И хотя изначально Парлор не видел команду Маурисио Почеттино среди претендентов на титул, теперь Рэй готов признать, что "шпоры" могут прийти к финишу первыми.

"Их нельзя списывать со счетов. Я с самого начала говорил, что это будет гонка двух команд, "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Но если взглянуть на таблицу, то "шпоры" в двух очках позади "Сити" и в шести позади "Ливерпуля". Поэтому, если они продолжат играть так, как играют, и смогут избегать травм, у них будут все шансы".

"Против "Эвертона" они показали великолепную игру, без изъянов, да и в целом они проводят невероятный сезон. Они до сих пор ни разу не сыграли вничью".

"У "Тоттенхэма" очень хороший стартовый состав, который определенно способен потягаться с "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", — сообщил Парлор talkSPORT.


Метки Парлор, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 15:00

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  1. edgarkuznetsov 25.12.2018 16:32 # edgarkuznetsov
    Вряд ли,но посмотрим

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  2. carrick-16 25.12.2018 15:50 # carrick-16
    Делать они этого конечно не будут..

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  3. vyrentz 25.12.2018 15:26 # vyrentz
    60% - MC
    40% - LFC

    Chelsea, Tottenham, Arsenal - 0%

    Наркоманам же и остальным эскапистам из мира реального, конечно, может казаться что угодно.

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  4. mancunia-planet 25.12.2018 15:10 # mancunia-planet
    Вперёд, шпоры! Почему нет

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  5. dred 25.12.2018 15:05 # dred
    Че то сложна.

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