Дайч: "Эвертон" ближе всех, чтобы ворваться в топ-6"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч убежден, "Эвертон" — претендент номер один на то, чтобы нарушить устоявшийся состав топ-6 Премьер-Лиги.

В последние годы "ириски" очень неудачно проводят матчи против больших команд, и с приходом Марку Силвы на тренерский мостик ситуация не стала лучше — если не сказать наоборот, потому что "Эвертон" стремится играть в открытый футбол и часто бывает за это наказан грандами.



Лишь в минувшее воскресенье "Эвертон" был раздавлен на своем поле "Тоттенхэмом" со счетом 2:6, однако, если кто-то и сможет ворваться в первую шестерку в этом сезоне, то это будут "ириски", убежден Дайч.



"Очевидно, что в этом сезоне некоторые команды имеют преимущество над всеми остальными, но я думаю, "Эвертон" ближе всех к лидерам. Когда в прошлом сезоне они финишировали восьмыми, это было немного аномально".



"Если смотреть на картину в целом, они обладают финансовой мощью и укрепляются сезон за сезоном. Думаю, они ближе всех к тому, чтобы ворваться в топ-6", — цитирует Sky Sports Дайча, чья команда принимает "ирисок" на Boxing Day.