Гвардиола: "Сити" стал лучше, чем в прошлом сезоне"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что его команда стала лучше относительно чемпионского прошлого сезона.
В прошлом сезоне "горожане" не встретили сопротивления на пути к титулу Премьер-Лиги, вдобавок обновив множество рекордов. В этой кампании "Сити" столкнулся с гораздо более ожесточенной конкуренцией и сейчас занимает только второе место в таблице.
Тем не менее, Гвардиола считает, что его команда продолжает прогрессировать. Каталонский специалист видит нюансы, в которых "Сити" стал лучше.
"В маленьких деталях мы лучше, чем в прошлом сезоне. Это нормально, ведь мы больше времени провели вместе".
"Мы прибавили в розыгрыше мяча, в высоком прессинге, мы можем по-разному перемещаться, у нас больше вариантов перехода из обороны в атаку, и мы стали надежнее, когда глубоко обороняемся", — сообщил Гвардиола Sky Sports.
25.12.2018 12:00
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Все по делу, лучший!
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норм залупульцы горят
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КОРОЛЬ как всегда все по делу сказал ! ! !
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посмотрим весной на вас, голубки
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пошли оправдания.
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Ну ему то виднее конечно
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