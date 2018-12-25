Гвардиола: "Сити" стал лучше, чем в прошлом сезоне"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что его команда стала лучше относительно чемпионского прошлого сезона.

В прошлом сезоне "горожане" не встретили сопротивления на пути к титулу Премьер-Лиги, вдобавок обновив множество рекордов. В этой кампании "Сити" столкнулся с гораздо более ожесточенной конкуренцией и сейчас занимает только второе место в таблице.



Тем не менее, Гвардиола считает, что его команда продолжает прогрессировать. Каталонский специалист видит нюансы, в которых "Сити" стал лучше.



"В маленьких деталях мы лучше, чем в прошлом сезоне. Это нормально, ведь мы больше времени провели вместе".



"Мы прибавили в розыгрыше мяча, в высоком прессинге, мы можем по-разному перемещаться, у нас больше вариантов перехода из обороны в атаку, и мы стали надежнее, когда глубоко обороняемся", — сообщил Гвардиола Sky Sports.