Гвардиола: "Сити" стал лучше, чем в прошлом сезоне"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола убежден, что его команда стала лучше относительно чемпионского прошлого сезона.

В прошлом сезоне "горожане" не встретили сопротивления на пути к титулу Премьер-Лиги, вдобавок обновив множество рекордов. В этой кампании "Сити" столкнулся с гораздо более ожесточенной конкуренцией и сейчас занимает только второе место в таблице.

Тем не менее, Гвардиола считает, что его команда продолжает прогрессировать. Каталонский специалист видит нюансы, в которых "Сити" стал лучше.

"В маленьких деталях мы лучше, чем в прошлом сезоне. Это нормально, ведь мы больше времени провели вместе".

"Мы прибавили в розыгрыше мяча, в высоком прессинге, мы можем по-разному перемещаться, у нас больше вариантов перехода из обороны в атаку, и мы стали надежнее, когда глубоко обороняемся", — сообщил Гвардиола Sky Sports.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 12:00

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  1. arhangel777 25.12.2018 13:53 # arhangel777
    Все по делу, лучший!

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  2. meshuggah 25.12.2018 13:08 # meshuggah
    норм залупульцы горят

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  3. mancityman 25.12.2018 12:58 # mancityman
    КОРОЛЬ как всегда все по делу сказал ! ! !

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  4. naby-keita 25.12.2018 12:27 # naby-keita
    посмотрим весной на вас, голубки

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  5. alexomck 25.12.2018 12:10 # alexomck
    пошли оправдания.

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  6. chebrec 25.12.2018 12:03 # chebrec
    Ну ему то виднее конечно

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