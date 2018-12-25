Сульшер предвкушает возвращение на "Олд Траффорд"

Оле Гуннар Сульшер признался, что для него будет особенным возвращение на "Олд Траффорд" в качестве тренера "Манчестер Юнайтед".

Приняв "красных дьяволов" из рук уволенного Жозе Моуриньо, Сульшер дебютировал в своей новой роли с воодушевляющей победы 1:5 в гостях у "Кардиффа" в минувшую субботу.



В преддверии домашнего матча против "Хаддерсфилда" на Boxing Day норвежец испытывает особенные эмоции, ведь ему довелось 11 сезонов отыграть на "Олд Траффорд".



"Конечно, ты пытаешься держать свои эмоции под контролем, потому что я здесь, чтобы делать свою работу и быть сосредоточенным. Это непросто, и я не думаю, что возвращение на "Олд Траффорд" будет простым, но я предвкушаю это, и мне не терпится провести там матч".



"Фанаты "Манчестер Юнайтед" — лучшие в мире. Конечно, у меня есть своя история с этим клубом, но увидеть посвященный мне баннер было особенным. Надеюсь, я буду достаточно хорош в следующие пять месяцев, чтобы они продолжали петь мое имя".



"Здесь никогда нельзя задрать планку слишком высоко, потому что именно фанаты устанавливают стандарты. Игроки, которые выступают за этот клуб, должны соответствовать этим высоким стандартам", — цитирует Сульшера Sky Sports.