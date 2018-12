Светская хроника за вторник

Ромелу Лукаку может уйти в "Ювентус". "Арсенал" лидирует в борьбе за Гари Кэхилла. "Челси" договаривается о покупке Набиля Фекира. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

Из-за проблем с финансовым фейр-плей ПСЖ, возможно, придется продать Неймара или Килиана Мбаппе. (The Sun)



Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку вызывает интерес со стороны "Ювентуса". (Calciomercato)



Тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер надеется подписать в январе защитника "Порту" Эдера Милитао и нападающего "Борнмута" Джошуа Кинга. (Daily Star)



Букмекеры считают "Юнайтед" главным претендентом на нападающего "Вест Хэма" Марко Арнаутовича. (Daily Express)



"Арсенал" лидирует в борьбе за защитника "Челси" Гари Кэхилла. (The Sun)



"Челси" нанял авторитетного агента Пини Захави, чтобы устроить трансфер плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира в январе. (L'Equipe)



"Реал" может увести Фекира из под носа у "Челси". (Marca)



Защитник Давид Луис покинет "Челси" в конце сезона свободным агентом. (Daily Express)



Вингер "Челси" Виктор Мосес перейдет в "Кристал Пэлас" за 12 миллионов фунтов в январе. (The Sun)



"Челси" и "Тоттенхэм" сделали предложения насчет полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. (Mundo Deportivo)



Полузащитник "Барселоны" Рафинья заинтересовал "Тоттенхэм". (Daily Express)



ПСЖ не будет покупать Фабиньо из "Ливерпуля" или Сеска Фабрегаса из "Челси" взамен покидающему клуб в январе Рабьо. (Goal)



ПСЖ поспорит с "Эвертоном" за полузащитника "Уотфорда" Абдулая Дукуре. (Daily Mirror)



"Ньюкасл" заинтересован в крайнем защитнике "Айнтрахта" Йетро Виллемсе. (Daily Mail)



"Ньюкасл" хочет купить вингера в следующем месяце. (The Chronicle)



"Брайтон" близок к покупке нападающего сборной Туниса Юссефа Мсакни. (Goal)



Другое



Оле Гуннар Сульшер получит 2 млн. фунтов в виде бонуса, если финиширует с "Юнайтед" в топ-4 Премьер-Лиги. (Daily Mirror)



15-летний Карамоко Дембеле заключил профессиональный контракт с "Селтиком". (Sky Sports)



Джермейн Дефо только сейчас получил свою медаль за победу с "Тоттенхэмом" в Кубке Лиги в 2008 году. Тогда нападающий ушел от "шпор" за месяц до финала против "Челси". (AFP)



Нападающий Уэйн Руни заработал в этом году 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Лестер" предложит своим фанатам бесплатное пиво и пирожки с мясным фаршем перед матчем против "Манчестер Сити" на Boxing Day. (The Sun)



"Юнайтед" освободил кабинет Жозе Моуриньо за пять минут после увольнения португальца с поста главного тренера. (The Sun)