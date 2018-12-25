"Бавария" лидирует в борьбе за Хадсон-Одои

"Бавария" лидирует в борьбе за юного нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои является одним из ярчайших продуктов не только академии "синих", но и всего английского футбола. В прошлом сезоне Каллум помог команде U-18 "Челси" сделать исторический покер. Кроме того, нападающий успел добиться определенных успехов на международном уровне.



На "Стэмфорд Бридж" высоко ценят своего воспитанника, однако в этом сезоне главный тренер Маурицио Сарри смог наградить 18-летнего Хадсон-Одои лишь двумя выходами в старте.



Дефицит игрового времени вызывает сомнения у Каллума насчет нового контракта с "Челси" — а заодно привлекает внимание других клубов, в том числе из-за пределов Туманного Альбиона.



Как стало известно Goal, в данный момент главным претендентом на Хадсон-Одои является "Бавария", хотя дортмундская "Боруссия", "Ювентус" и "Реал" также проявляют интерес к английскому юниору.



Сообщается, что "Бавария" презентовала четкий план Хадсон-Одои по его интеграции в первую команду. Чемпионы Бундеслиги возлагают большие надежды на Каллума в свете приближающейся пенсии для Франка Рибери и Арьена Роббена.



Добавим, что действующий контракт Хадсон-Одои истекает через 18 месяцев. Изначально "синие" надеялись к январю склонить Каллума к новой сделке, однако серия предложений из-за рубежа может побудить игрока не спешить с решением относительно своего будущего.