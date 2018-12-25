"Бавария" лидирует в борьбе за Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Бавария" лидирует в борьбе за юного нападающего "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои является одним из ярчайших продуктов не только академии "синих", но и всего английского футбола. В прошлом сезоне Каллум помог команде U-18 "Челси" сделать исторический покер. Кроме того, нападающий успел добиться определенных успехов на международном уровне.

На "Стэмфорд Бридж" высоко ценят своего воспитанника, однако в этом сезоне главный тренер Маурицио Сарри смог наградить 18-летнего Хадсон-Одои лишь двумя выходами в старте.

Дефицит игрового времени вызывает сомнения у Каллума насчет нового контракта с "Челси" — а заодно привлекает внимание других клубов, в том числе из-за пределов Туманного Альбиона.

Как стало известно Goal, в данный момент главным претендентом на Хадсон-Одои является "Бавария", хотя дортмундская "Боруссия", "Ювентус" и "Реал" также проявляют интерес к английскому юниору.

Сообщается, что "Бавария" презентовала четкий план Хадсон-Одои по его интеграции в первую команду. Чемпионы Бундеслиги возлагают большие надежды на Каллума в свете приближающейся пенсии для Франка Рибери и Арьена Роббена.

Добавим, что действующий контракт Хадсон-Одои истекает через 18 месяцев. Изначально "синие" надеялись к январю склонить Каллума к новой сделке, однако серия предложений из-за рубежа может побудить игрока не спешить с решением относительно своего будущего.


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 09:00

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Последние комментарии:




  1. farot 25.12.2018 11:03 # farot
    лучше продать, чем мариновать.
    Тоже и Абрахама касается. Видимо тупые пинсы, которые призывают его вернуть из аренды и оставить, забыли про великого и могучего Бэмфорда, который потух быстрее, чем вспыхнул.

    Надо быстрее этих хитрожопых нигеров продавать, пока они не выбили свои 60-70к в неделю и не превратились в Айбов или Соланке каких-то

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  2. naby-keita 25.12.2018 10:14 # naby-keita
    в боруссию вместо джейсон санчо

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  3. sausage 25.12.2018 09:59 # sausage
    Очередная молодая надежда пенсов на грани упаковки чемоданов. Впрочем, это участь большинства молодых футболистов из больших клубов в АПЛ. Одои талантливый негритёнок, но к основе не готов ещё. Плотность турнирной борьбы в АПЛ зашкаливает, результат нужен здесь и сейчас, нет времени на грамотный ввод молодёжи в состав, нет проходных матчей, где им можно доверять в старте, как у Баварии, ПСЖ и Барсы.

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  4. chelsiukpro 25.12.2018 09:16 # chelsiukpro
    Отсасиновин Баварцам!

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  5. blueswin 25.12.2018 09:06 # blueswin
    Продавайте своих в Баварию и Барселону, а потом смотрите как они играют в финалах ЛЧ. Классика жанра. Зачем нужен на поле Ковачич, когда есть Лофтус-Чик и Баркли? Хадсон-Одои играет не хуже Виллиана, а Кристенсен лажает не больше Луиза, так почему бы не давать им играть. Из них еще может что то получиться, а вот из Виллиана, Луиза и Ковачича уже вряд ли. Не понятная ставка на самом деле.

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