Рэднапп: "Ван Дейк — это Терри, Фердинанд и Видич в одном флаконе"

Виргил Ван Дейк Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" главным претендентом на награду Игроку Года в этом сезоне и сравнил голландца с некоторыми из лучших защитников в эру Премьер-Лиги.

Год назад "красные" не побоялись потратить 75 миллионов фунтов на приглашение Ван Дейка из "Саутгемптона". Эта инвестиция оказалась более чем оправданной — при помощи Виргила "Ливерпуль" финишировал в топ-4 и добрался до финала Лиги Чемпионов, а в этом сезоне встречает Рождество на вершине Премьер-Лиги.

По мнению Рэднаппа, 27-летний голландец имеет все шансы стать абсолютно лучшим защитником в эру Премьер-Лиги — но для этого ему нужны трофеи.

"Мы только в середине сезона, но пока нет никого, кто бы близко подошел к Виргилу Ван Дейку в борьбе за звание Игрока Года. Он — единственный игрок, которым хотела бы обладать каждая команда".

"Вспоминая о лучших защитниках в истории Премьер-Лиги, мне приходят на ум Джон Терри, Рио Фердинанд и Неманья Видич. Ван Дейк — три этих защитника в одном флаконе".

"Он читает игру, как Терри, и славно пасует, точно направляя мяч на 25 метров вперед. Также Ван Дейк наделен скоростью Рио. Редко увидишь его в ситуациях один на один".

"И хотя он не так агрессивен, как Видич, он обладает тем же бойцовским духом и волей к победе. Он спокоен, хладнокровен, хорош в воздухе и блестящий лидер".

"Забудьте о награде Игроку Года — если он продолжит играть на этом уровне, у него есть все атрибуты, чтобы стать лучшим защитником Премьер-Лиги всех времен. Я лишь удивлен, что он только сейчас блещет в команде, претендующей на победу в Премьер-Лиге".

"Чтобы стать величайшим, Ван Дейк должен выигрывать трофеи. Он достиг финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, а теперь у него есть возможность выиграть Премьер-Лигу".

"Если "Ливерпуль" собирается стать чемпионом в этом сезоне, они не могут позволить себе потерять Ван Дейка с травмой", — пишет Рэднапп в своей колонке в Daily Mail.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 08:00

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  1. letonred 25.12.2018 08:27 # letonred
    мне приходят на ум Джон Терри, Рио Фердинанд и Неманья Матич

    не думал что матич станет легендой

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  2. asd213 25.12.2018 08:25 # asd213
    "Вспоминая о лучших защитниках в истории Премьер-Лиги, мне приходят на ум Джон Терри, Рио Фердинанд и Неманья Матич

    Источник: http://fapl.ru/posts/67630/

    Неманья Видич - опечатка

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  3. alexomck 25.12.2018 08:09 # alexomck
    "Вспоминая о лучших защитниках в истории Премьер-Лиги, мне приходят на ум Джон Терри"

    дальше можно не читать.

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  4. qwerd 25.12.2018 08:07 # qwerd
    Один из лучших трансферов Ливерпуля десятилетия. Сразу видно что тренер знает что делает

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  5. hotspur-91 25.12.2018 08:06 # hotspur-91
    Рэднап Ван дейк это Игнашевич братья Березовский в одном вагоне

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