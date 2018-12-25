Рэднапп: "Ван Дейк — это Терри, Фердинанд и Видич в одном флаконе"

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп назвал Виргила Ван Дейка из "Ливерпуля" главным претендентом на награду Игроку Года в этом сезоне и сравнил голландца с некоторыми из лучших защитников в эру Премьер-Лиги.

Год назад "красные" не побоялись потратить 75 миллионов фунтов на приглашение Ван Дейка из "Саутгемптона". Эта инвестиция оказалась более чем оправданной — при помощи Виргила "Ливерпуль" финишировал в топ-4 и добрался до финала Лиги Чемпионов, а в этом сезоне встречает Рождество на вершине Премьер-Лиги.



По мнению Рэднаппа, 27-летний голландец имеет все шансы стать абсолютно лучшим защитником в эру Премьер-Лиги — но для этого ему нужны трофеи.



"Мы только в середине сезона, но пока нет никого, кто бы близко подошел к Виргилу Ван Дейку в борьбе за звание Игрока Года. Он — единственный игрок, которым хотела бы обладать каждая команда".



"Вспоминая о лучших защитниках в истории Премьер-Лиги, мне приходят на ум Джон Терри, Рио Фердинанд и Неманья Видич. Ван Дейк — три этих защитника в одном флаконе".



"Он читает игру, как Терри, и славно пасует, точно направляя мяч на 25 метров вперед. Также Ван Дейк наделен скоростью Рио. Редко увидишь его в ситуациях один на один".



"И хотя он не так агрессивен, как Видич, он обладает тем же бойцовским духом и волей к победе. Он спокоен, хладнокровен, хорош в воздухе и блестящий лидер".



"Забудьте о награде Игроку Года — если он продолжит играть на этом уровне, у него есть все атрибуты, чтобы стать лучшим защитником Премьер-Лиги всех времен. Я лишь удивлен, что он только сейчас блещет в команде, претендующей на победу в Премьер-Лиге".



"Чтобы стать величайшим, Ван Дейк должен выигрывать трофеи. Он достиг финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне, а теперь у него есть возможность выиграть Премьер-Лигу".



"Если "Ливерпуль" собирается стать чемпионом в этом сезоне, они не могут позволить себе потерять Ван Дейка с травмой", — пишет Рэднапп в своей колонке в Daily Mail.