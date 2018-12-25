Бенитес: "Если "Ньюкасл" не вылетит, это будет чудом"

Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что его команде потребуется "чудо", чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

После безголевого матча против "Фулхэма" в субботу "сороки" обнаружили себя на 15-й позиции в Премьер-Лиге — в пяти очках над зоной вылета.



Бенитес призывает фанатов не ожидать, что "Ньюкасл" финиширует в верхней половине таблицы, как в прошлом сезоне. Если найдутся три команды хуже "сорок", это уже будет чудом, считает Рафа.



"Мы должны быть реалистами и понимать, что весь сезоне проведем в нижней половине таблицы. Для меня это практически очевидно, и если мы сможем стать лучше, чем какие-нибудь три команды, это будет очередным чудом".



"Одно чудо уже было — в прошлом году. Люди думали: "О, ты финишировал 10-м..." Но одержи мы на пару побед меньше, то оказались бы в нижней пятерке, так что это было чудом".



"Если мы сделаем то же самое в этом году, имея в соперниках команды, которые стали тратить еще больше денег, это будет чудом", — цитирует Бенитеса Sky Sports.