Бенитес: "Если "Ньюкасл" не вылетит, это будет чудом"

Рафаэль Бенитес Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что его команде потребуется "чудо", чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

После безголевого матча против "Фулхэма" в субботу "сороки" обнаружили себя на 15-й позиции в Премьер-Лиге — в пяти очках над зоной вылета.

Бенитес призывает фанатов не ожидать, что "Ньюкасл" финиширует в верхней половине таблицы, как в прошлом сезоне. Если найдутся три команды хуже "сорок", это уже будет чудом, считает Рафа.

"Мы должны быть реалистами и понимать, что весь сезоне проведем в нижней половине таблицы. Для меня это практически очевидно, и если мы сможем стать лучше, чем какие-нибудь три команды, это будет очередным чудом".

"Одно чудо уже было — в прошлом году. Люди думали: "О, ты финишировал 10-м..." Но одержи мы на пару побед меньше, то оказались бы в нижней пятерке, так что это было чудом".

"Если мы сделаем то же самое в этом году, имея в соперниках команды, которые стали тратить еще больше денег, это будет чудом", — цитирует Бенитеса Sky Sports.


Метки Бенитес, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 07:00

Количество просмотров Просмотров: 485

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hotspur-91 25.12.2018 07:47 # hotspur-91
    Жалко фанатам НЮ Бентитес долбаеп как будто 20 место

    (ответить)

  2. sasykbai 25.12.2018 07:34 # sasykbai
    Денег на трансферы зажали. Бюджет у него хуже, чем у самых бедных команд в лиге. И в таких условиях умудряется что-то показывать. Красавчик

    (ответить)

  3. only--liverpool 25.12.2018 07:31 # only--liverpool
    Конченный ублюдок, надо его наказать завтра

    (ответить)

  4. redevilsfun 25.12.2018 07:08 # redevilsfun
    Отличный настрой, главный тренер.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: