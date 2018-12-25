Бенитес: "Если "Ньюкасл" не вылетит, это будет чудом"
Наставник "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес заявил, что его команде потребуется "чудо", чтобы избежать вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.
После безголевого матча против "Фулхэма" в субботу "сороки" обнаружили себя на 15-й позиции в Премьер-Лиге — в пяти очках над зоной вылета.
Бенитес призывает фанатов не ожидать, что "Ньюкасл" финиширует в верхней половине таблицы, как в прошлом сезоне. Если найдутся три команды хуже "сорок", это уже будет чудом, считает Рафа.
"Мы должны быть реалистами и понимать, что весь сезоне проведем в нижней половине таблицы. Для меня это практически очевидно, и если мы сможем стать лучше, чем какие-нибудь три команды, это будет очередным чудом".
"Одно чудо уже было — в прошлом году. Люди думали: "О, ты финишировал 10-м..." Но одержи мы на пару побед меньше, то оказались бы в нижней пятерке, так что это было чудом".
"Если мы сделаем то же самое в этом году, имея в соперниках команды, которые стали тратить еще больше денег, это будет чудом", — цитирует Бенитеса Sky Sports.
25.12.2018 07:00
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Последние комментарии:
Жалко фанатам НЮ Бентитес долбаеп как будто 20 место
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Денег на трансферы зажали. Бюджет у него хуже, чем у самых бедных команд в лиге. И в таких условиях умудряется что-то показывать. Красавчик
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Конченный ублюдок, надо его наказать завтра
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Отличный настрой, главный тренер.
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