Гари Невилл усомнился в мастерстве игроков "Юнайтед"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл заподозрил, что она из главных проблем "Манчестер Юнайтед" — недостаточно классные игроки.

После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году ни Дэвиду Мойесу, ни Луи Ван Галю, ни уволенному на прошлой неделе Жозе Моуриньо не удалось заставить "красных дьяволов" стабильно играть в качественный и зрелищный футбол.



При этом немало из нынешних игроков "Юнайтед" успели поработать и с Мойесом, и с Ван Галем, и с Моуриньо. Это наводит Невилла на мысли, что дело не в тренере.



"Я всю неделю твержу, что сейчас клубу важно перезагрузиться и вернуться к своим традициям, не вдаваясь в индивидуальные особенности игроков".



"Насколько большим мастерством обладают эти игроки "Манчестер Юнайтед"? Давайте помнить, что 35% из этих игроков были при Дэвиде Мойесе, и тому не удалось заставить их показывать свой лучший футбол".



"Около 55-60% игроков были здесь при Луи Ван Гале, и тот тоже не смог заставить их играть в свой лучший футбол".



"Я не уверен, достаточно ли хороши эти игроки, некоторые из них. Может быть, то, что мы видим, это и есть их лучшая игра. Если это так, мы не можем винить во всем Жозе Моуриньо".



"Три тренера не смогли заставить большинство этих игроков играть в свой лучший футбол, поэтому я спрашиваю игроков, а обладают ли они правильным мастерством?" — сообщил Невилл в своем подкасте.