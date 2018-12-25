Гари Невилл усомнился в мастерстве игроков "Юнайтед"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл заподозрил, что она из главных проблем "Манчестер Юнайтед" — недостаточно классные игроки.
После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию в 2013 году ни Дэвиду Мойесу, ни Луи Ван Галю, ни уволенному на прошлой неделе Жозе Моуриньо не удалось заставить "красных дьяволов" стабильно играть в качественный и зрелищный футбол.
При этом немало из нынешних игроков "Юнайтед" успели поработать и с Мойесом, и с Ван Галем, и с Моуриньо. Это наводит Невилла на мысли, что дело не в тренере.
"Я всю неделю твержу, что сейчас клубу важно перезагрузиться и вернуться к своим традициям, не вдаваясь в индивидуальные особенности игроков".
"Насколько большим мастерством обладают эти игроки "Манчестер Юнайтед"? Давайте помнить, что 35% из этих игроков были при Дэвиде Мойесе, и тому не удалось заставить их показывать свой лучший футбол".
"Около 55-60% игроков были здесь при Луи Ван Гале, и тот тоже не смог заставить их играть в свой лучший футбол".
"Я не уверен, достаточно ли хороши эти игроки, некоторые из них. Может быть, то, что мы видим, это и есть их лучшая игра. Если это так, мы не можем винить во всем Жозе Моуриньо".
"Три тренера не смогли заставить большинство этих игроков играть в свой лучший футбол, поэтому я спрашиваю игроков, а обладают ли они правильным мастерством?" — сообщил Невилл в своем подкасте.
25.12.2018 06:00
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Последние комментарии:
Мастерство игроков "Юнайтед" усомнилось Гари Невилле
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состав Мю состав просто уних один проблема было это Чмоурино
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Ой все, опять вышли тетки погулять..
Хотя знаете, чувак гребёт бабло лопатой за открывание своего рта. Да, в основном он чрезмерное субъективен и не всегда поликткорректен, но его особенность поджигать детские и наивные жопки недофанатов даже веселит порой. Интересно, если он однажды притаракинит шмаль на студию "НебоСпорта" и как надо исполнит предназначение, а далее на камеру закрутит монолог о межвременном пространстве и какой космически огромный член у пони сестры его соседки, то там его ждёт неминуемое увольнение, но как же черт возьми он хайпанет на этом и знаете что, он все равно останется неудачником, так как хайп в итоге будет вокруг той шмали, которая раскрутила его хз какого размера мозг (не большой уж точно) до гиперболично выдуманного сюжета и барыжка, который ему ее толкнул к сожалению на этом словит куш и будет дальше травить умы молодых и амбициозных фанатов скама, пенсов, петухов... Эээ, вот только почему к сожалению то..?
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Почему тогда игроки до прихода в мю были мастеровитыми а когда пришли в мю то сднили все? Ну да, по дороге скилл растеряли. Да и матч с кардиффом это подтверждает (достаточно сравнить с матчем против фулхэма)
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