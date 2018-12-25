VAR в Премьер-Лиге: как это будет работать?

В середине ноября клубы Премьер-Лиги пересмотрели свое отрицательное решение насчет системы видеопомощи рефери, принятое по весне, и уже со следующего сезона в матчах высшего английского дивизиона появится VAR. Давайте узнаем, как эта технология будет работать.

Мы видели эту систему в действии во время последнего Чемпионата Мира, но как это будет работать на протяжении целого клубного сезона? Насколько она будет успешной? Перестанут ли менеджеры жаловаться?



Никто не ответит на эти вопросы лучше, чем бывший арбитр Премьер-Лиги Ховард Уэбб, работавший на финале Чемпионата Мира 2010 года.



Он наблюдал за внедрением системы в американской МЛС, а теперь, находясь в должности генерального менеджера Организации Профессиональных Арбитров (Professional Referee Organisation, PRO), он делится своими мыслями по поводу VAR.



Останутся ли ошибки?



Использование VAR будет ограничено четырьмя видами эпизодов, влияющих на ход матча.



- Голы. Нужно их засчитывать или нет, в зависимости от потенциальных нарушений (фол, офсайд и.т.д.) в процессе;

- Пенальти. Принял ли арбитр правильное решение, назначив его;

- Прямые красные карточки. Правильно ли инцидент на поле был оценен арбитром;

Ошибочное опознание. Когда арбитр дал желтую или красную карточку не тому футболисту.



"Очевидная разница в том, что теперь у нас случается меньше важных ошибок", — говорит Уэбб. — "Идея и состояла в том, чтобы помочь игре, не мешая тому, как в нее играют".



"В МЛС мы видели почти сотню ошибок, которые были исправлены благодаря системе. И это были существенные ошибки, которые касались прямых карточек, голов и пенальти".



Как это повлияет на арбитров?



Могут возникнуть опасения, что арбитры в поле превратятся в простых наблюдателей после введения системы. Но Уэбб верит, что VAR поможет им стать лучше.



"Они могут судить даже лучше, потому что в голове у них не будет мысли том, что они, возможно, допустили ошибку", — говорит он.



"Эта мысль проигрывается в голове до конца матча. И если это решение повлияло на результат игры, ты до самого конца не знаешь, поступил правильно или нет".



"С VAR твой коллега в течение 10-15 секунд пересмотрит видео и сообщит тебе, правильное ли было решение. И можно двигаться дальше, не думая о предыдущем инциденте".



"Это польза, которую осознают не все. Арбитры будут судить лучше, ощущая, что они подстрахованы".



Помощники не будут поднимать флаг сразу



Говоря о ситуациях, связанных с офсайдами, Уэбб объясняет, что помощники арбитров будут "позволять атаке развиться и дойти до естественного завершения", прежде чем сигнализировать о "положении вне игры".



"Если они будут поднимать флаг сразу, прозвучит свисток, атака остановится в процессе, а повтор обнаружит ошибку, то с ней уже будет нельзя ничего поделать".



"Задержка с флагом от помощника играют определяющую роль, потому что она позволяет оценить эпизод полностью".



Изменится ли поведение игроков?



Грубость, симуляции и задержки времени на стандартах — другие проблемы, которые стоят перед системой. Что будет с ними?



"В МЛС число красных карточек за грубые нарушения выросло", — рассказывает Уэбб. — "Мы замечаем больше, чем раньше, потому что в поле зрения попадают и нарушения, сделанные в неигровых ситуациях".



"Со временем игроки станут умнее, понимая, что за ними следят. В конце концов грубости станет меньше — футболисты поймут, что им теперь проще попасться".



Он добавляет: "Со временем вы также увидите уменьшение общего числа симуляций. Я не говорю, что они перестанут симулировать. Поначалу они по-прежнему будут пытаться заработать что-то нырками, но через какое-то время уровень "дайвинга" пойдет вниз".



Говоря о стандартах, Уэбб делится наблюдениями: "Мы замечаем, что игроки стали меньше хвататься друг за друга в штрафной. Вы увидите, что арбитры станут чаще предупреждать их перед исполнением стандартов о том, что нарушения будут замечены".



"Судьи перед экранами будут следить за всем в прямом эфире. Если они захотят, у них будет возможность пересмотреть эпизод в повторе. Фиксировать нарушение будут только в случае однозначного фола, а не обычного толчка".



Прекратят ли жаловаться менеджеры?



Есть менеджеры, которые любят критиковать работу арбитров, чтобы сместить фокус с выступления их команды. Наверняка VAR положит этому конец?



Уэбб говорит: "В этом сезоне МЛС было забито значительно больше тысячи голов. Мы вычислили, что только три из них стоило отменить. Можно не сомневаться в том, что если гол будет забит, то его проверят. И если там есть очевидная ошибка, он не будет засчитан. У людей может быть уверенность в том, что ошибки исправят".



"Мы по-прежнему получаем комментарии тренеров о том, почему те или иные решения не пересматривались на видео, но за почти два года уровень доверия к системе вырос".



"Большинство людей поддерживает нас. Они знают, что вероятность того, что их команда пропустит гол, забитый с нарушением правил, почти нулевая".



"Критика случается из-за того, что система не всегда приводит к желаемому по субъективным причинам результату, но, если говорить в целом, то люди поддерживают VAR".



Иван Громиков, по материалам ВВС