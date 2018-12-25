Карлтон Коул вернулся в "Вест Хэм"

Бывший нападающий "Вест Хэма" Карлтон Коул вернулся в лондонский клуб и теперь будет работать в его академии.

Будучи игроком, Коул выступал за "молотобойцев" с 2006 по 2015 год — с небольшим перерывом в 2013, когда клуб сперва не стал продлевать с Карлтоном контракт, а спустя несколько месяцев позвал его назад из-за кризиса травм.



Теперь 35-летний англичанин снова возвращается в клуб, которому он посвятил большую часть своей игровой карьеры. Коул будет работать в академии, помогая Джеку Коллисону, с которым они вместе выступали за "Вест Хэм", с командой U-18.



"Карлтон вернулся в клуб, и хотя тренерское дело в новинку для него, у него нельзя отнять его годы выступлений на топ-уровне. Его влияние и помощь будут иметь огромное значение для некоторых из наших молодых игроков", — сообщил Коллисон.