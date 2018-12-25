Карлтон Коул вернулся в "Вест Хэм"

Карлтон Коул Бывший нападающий "Вест Хэма" Карлтон Коул вернулся в лондонский клуб и теперь будет работать в его академии.

Будучи игроком, Коул выступал за "молотобойцев" с 2006 по 2015 год — с небольшим перерывом в 2013, когда клуб сперва не стал продлевать с Карлтоном контракт, а спустя несколько месяцев позвал его назад из-за кризиса травм.

Теперь 35-летний англичанин снова возвращается в клуб, которому он посвятил большую часть своей игровой карьеры. Коул будет работать в академии, помогая Джеку Коллисону, с которым они вместе выступали за "Вест Хэм", с командой U-18.

"Карлтон вернулся в клуб, и хотя тренерское дело в новинку для него, у него нельзя отнять его годы выступлений на топ-уровне. Его влияние и помощь будут иметь огромное значение для некоторых из наших молодых игроков", — сообщил Коллисон.


Метки Вест Хэм, Коул, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.12.2018 00:05

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  1. ensiferum 25.12.2018 00:53 # ensiferum
    Легенда Челси.

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  2. ray-black 25.12.2018 00:13 # ray-black
    Еще один законченный инвалид. Научит ребят как получать деньги валяясь на больничном. Кстати и прижизненный кумир есть - Кэрролл.

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