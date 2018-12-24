Эмери: "Матч против "Брайтона" будет похож на "Бернли"

Рулевой "Арсенала" Унаи Эмери предупредил своих подопечных, что в матче против "Брайтона" на Boxing Day их вновь ждет много физической борьбы.

В минувшую субботу "канониров" пришлось попотеть, чтобы одержать победу над "Бернли" со счетом 3:1. Очевидный недостаток мастерства "бордовые" пытались компенсировать желанием бороться, причем зачастую — на грани правил.



Обилия жестких единоборств Эмери ожидает и от выезда к "Брайтону" в среду. Однако Унаи не берется критиковать команды, которые играют в таком стиле.



"С "Брайтоном" будет то же самое — очень тяжелый матч в плане физической борьбы. Они очень хорошо организованы, как и "Бернли", обладают очень хорошим тренером, который очень хорошо делает свою работу".



"Это вызов, который нам брошен, я и испытываю большое уважение к командам, которые играют таким образом, потому что они все равно обладают хорошими игроками. Они формируют состав из физически сильных игроков, которые много направляют мяч верхом на своих нападающих".



"Чтобы лучше противостоять этому, нам нужно обороняться очень далеко от своей штрафной площади", — приводит слова Эмери The Independent.