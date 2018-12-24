Клопп: "Многие команды участвуют в чемпионской гонке"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отказался признать, что в чемпионской гонке Премьер-Лиги участвуют только две команды.

Обыграв в минувшую пятницу "Вулверхэмптон" со счетом 0:2, "красные" гарантировали себе, что встретят Рождество на первом месте в Премьер-Лиге.



В восьми из 10 предыдущих сезонов лидер Премьер-Лиги к Рождеству впоследствии становился чемпионом. Два исключения — это сам "Ливерпуль" в кампаниях 2008/09 и 2013/14, когда мерсисайдцы оступались и приходили к финишу вторыми.



Многие считают, что только "Манчестер Сити", отстающий от вершины на четыре очка, может помешать "Ливерпулю" завоевать титул. Однако Клопп убежден, что круг претендентов гораздо шире.



"Никто не должен чувствовать, что остался за пределами гонки. Еще ничего не решено, так почему кто-то должен чувствовать, что они выбыли из гонки?"



"Я видел матч "Тоттенхэма" против "Эвертона". "Ириски" играли более чем нормально, но "шпоры" были практически безупречны. Они действительно производят впечатление своей игрой".



"То же самое касается и "Арсенала" с "Челси". На мой взгляд, "Тоттенхэм" никогда не выбывал из гонки, так почему людей удивляет, когда сейчас оказалось, что они в гонке?"



"Многие команды участвуют в том, что вы называете чемпионской гонкой, и именно так это и должно быть", — цитирует Клоппа BBC.