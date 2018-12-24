Сарри жаждет избавиться от ошибок, допущенных против "Лестера"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заявил, что покажет своим игрокам видео с матча против "Лестера", чтобы в будущем избежать повторения допущенных ошибок.

В минувшую субботу "синие" потерпели свое первое домашнее поражение при Сарри (0:1), и Маурицио уже предположил, что проблема его команды кроется в области психологии.



В преддверии матча против "Уотфорда" на Boxing Day итальянский специалист собирается поговорить со своими подопечными коллективно и индивидуально, а также покажет футболистам некоторые видеонарезки из проигранного матча.



"Конечно, мы подготовим видео по мотивам этого матча. После каждого матча мы делаем видео. Мы также подготовим индивидуальные видео, чтобы показать индивидуальные ошибки".



"В первую очередь я хочу поговорить с коллективом, затем я поговорю отдельно с тремя, четырьмя, пятью игроками. Пока не знаю, с каким количеством точно".



"Конечно, мы должны сделать все возможное, чтобы избежать подобных проблем в будущем. Матч против "Уотфорда" будет очень сложным, и мы очень хорошо это понимаем. Мы должны очень хорошо изучить такого рода соперника", — цитирует Сарри Sky Sports.