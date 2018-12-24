Клопп хочет, чтобы "Ливерпуль" оставался "злым и ненасытным"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет, чтобы его команда оставалась "злой и ненасытной", пытаясь удержаться во главе Премьер-Лиги.

Обыграв в пятницу "Вулверхэмптон" со счетом 0:2, "красные" создали во главе таблицы четырехочковый отрыв, который "Манчестер Сити" затем не смог сократить, сенсационно уступив на своем поле "Кристал Пэлас" (2:3).



Теперь Клопп надеется, что "Ливерпуль" закрепит свой успех в матче против "Ньюкасла" на Boxing Day. Юрген надеется, что его команда не позволит себе расслабиться.



"Самое важное — это то, как ты реагируешь, выиграв предыдущий матч. Поэтому-то матч против "Вулверхэмпона" был для нас таким большим вызовом".



"Всего лишь несколькими днями ранее мы играли против "Юнайтед", а до этого проводили матч против "Наполи" на европейской арене. Конечно, ты можешь немного потерять концентрацию, и эта игра может показаться не такой важной для людей, для игроков".



"Но мы избежали этого, и поэтому я очень доволен нашим настроем. Именно это нам и необходимо — оставаться злыми и ненасытными, делая свое дело. Это от нас требуется и против "Ньюкасла", — цитирует Клоппа Sky Sports.