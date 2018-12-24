Мхитарян пропустит полтора месяца с переломом стопы

Генрих Мхитарян Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит ближайшие полтора месяца с переломом плюсневой кости своей правой стопы.

Эту травму 29-летний армянин получил в первом тайме проигранного "канонирами" матча 1/4 финала Кубка Лиги против "Тоттенхэма" (0:2) посреди пршлой недели. Тогда Мхитарян неудачно столкнулся с Лукасом Моурой и был заменен в перерыве.

В итоге Генрих пропустил субботний матч Премьер-Лиги против "Бернли", а сегодня выяснилось, что у экс-игрока "Манчестер Юнайтед" был диагностирован перелом стопы, восстановление после которого займет шесть недель.

Таким образом, Мхитарян пропустит самый насыщенный отрезок сезона и не сыграет против "Брайтона", "Ливерпуля", "Фулхэма", "Блэкпула" в Кубке Англии, "Вест Хэма", "Челси" и "Кардиффа".

Кроме того, 3 февраля "Арсеналу" играть против действующих чемпионов из "Манчестер Сити". Этот матч Мхитарян может рассматривать как некоторый ориентир, однако, чтобы выйти на поле "Этихад", Генриху придется слегка опередить прогноз врачей.

Добавим, что в лазарете "Арсенала" также находятся Роб Холдинг и Данни Уэлбек с тяжелейшими травмами. Эктор Беллерин через пару недель приступит к тренировкам после повреждения икроножной мышцы.


Метки Арсенал, Мхитарян, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 805

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  1. gerrard08 24.12.2018 18:46 # gerrard08
    рот дайча ебал просто, такой же вы6лядок как и пулис

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  2. acceptodessa 24.12.2018 18:38 # acceptodessa
    Прийдётся трахать резервом.

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  3. vyrentz 24.12.2018 18:36 # vyrentz
    Проклятый обмен для всех сторон

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  4. only--liverpool 24.12.2018 18:27 # only--liverpool
    Хорошая новость для Ливерпуля

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  5. ccchelsea 24.12.2018 18:17 # ccchelsea
    Там вообще остались здоровые игроки?

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  6. slash-lfc 24.12.2018 18:12 # slash-lfc
    Опять резервом придётся Арсосалу играть((

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