Мхитарян пропустит полтора месяца с переломом стопы

Плеймейкер "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит ближайшие полтора месяца с переломом плюсневой кости своей правой стопы.

Эту травму 29-летний армянин получил в первом тайме проигранного "канонирами" матча 1/4 финала Кубка Лиги против "Тоттенхэма" (0:2) посреди пршлой недели. Тогда Мхитарян неудачно столкнулся с Лукасом Моурой и был заменен в перерыве.



В итоге Генрих пропустил субботний матч Премьер-Лиги против "Бернли", а сегодня выяснилось, что у экс-игрока "Манчестер Юнайтед" был диагностирован перелом стопы, восстановление после которого займет шесть недель.



Таким образом, Мхитарян пропустит самый насыщенный отрезок сезона и не сыграет против "Брайтона", "Ливерпуля", "Фулхэма", "Блэкпула" в Кубке Англии, "Вест Хэма", "Челси" и "Кардиффа".



Кроме того, 3 февраля "Арсеналу" играть против действующих чемпионов из "Манчестер Сити". Этот матч Мхитарян может рассматривать как некоторый ориентир, однако, чтобы выйти на поле "Этихад", Генриху придется слегка опередить прогноз врачей.



Добавим, что в лазарете "Арсенала" также находятся Роб Холдинг и Данни Уэлбек с тяжелейшими травмами. Эктор Беллерин через пару недель приступит к тренировкам после повреждения икроножной мышцы.