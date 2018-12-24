Руни рассказал, чем Моуриньо его неприятно удивил

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что был неприятно удивлен манерой общения экс-наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо со своими игроками.

В этом сезоне от Моуриньо отвернулось большинство игроков его команды, и руководство клуба было вынуждено указать на дверь португальскому специалисту на прошлой неделе.



Самому Руни довелось поработать с Моуриньо один сезон на "Олд Траффорд", и манера Жозе запугивать и критиковать своих подопечных стала неприятным сюрпризом для Уэйна.



"Игра изменилась — ты больше не можешь брать и крушить своих игроков. Учитывая то, сколько сейчас зарабатывают игроки, ты просто потеряешь их такими действиями. К игрокам нужен другой подход. Нужно, чтобы игроки были на твоей стороне, и лучшие тренеры знают, как этого добиться".



"Как мне кажется, поработав с ним в течение года, ему не удалось завлечь игроков на свою сторону. Для меня стало сюрпризом, что его взаимодействие с игроками совсем не такое, как я ожидал", — сообщил Руни в эфире BT Sport.



Также 33-летний англичанин признался, что уже и сам работает над получением тренерской лицензии. Уэйн мечтает в будущем возглавить "Юнайтед".



"В данный момент я прохожу тренерские курсы. Я испытываю большую страсть к этой работе и хочу попробовать себя здесь. Я постигал футбол, пока рос и играл, поэтому было бы глупо для меня не пойти в этом направлении".



"Хотел бы я тренировать "Манчестер Юнайтед"? Конечно. Это было бы для меня абсолютной мечтой", — добавил Руни.