Руни рассказал, чем Моуриньо его неприятно удивил

Жозе Моуриньо и Уэйн Руни Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что был неприятно удивлен манерой общения экс-наставника "красных дьяволов" Жозе Моуриньо со своими игроками.

В этом сезоне от Моуриньо отвернулось большинство игроков его команды, и руководство клуба было вынуждено указать на дверь португальскому специалисту на прошлой неделе.

Самому Руни довелось поработать с Моуриньо один сезон на "Олд Траффорд", и манера Жозе запугивать и критиковать своих подопечных стала неприятным сюрпризом для Уэйна.

"Игра изменилась — ты больше не можешь брать и крушить своих игроков. Учитывая то, сколько сейчас зарабатывают игроки, ты просто потеряешь их такими действиями. К игрокам нужен другой подход. Нужно, чтобы игроки были на твоей стороне, и лучшие тренеры знают, как этого добиться".

"Как мне кажется, поработав с ним в течение года, ему не удалось завлечь игроков на свою сторону. Для меня стало сюрпризом, что его взаимодействие с игроками совсем не такое, как я ожидал", — сообщил Руни в эфире BT Sport.

Также 33-летний англичанин признался, что уже и сам работает над получением тренерской лицензии. Уэйн мечтает в будущем возглавить "Юнайтед".

"В данный момент я прохожу тренерские курсы. Я испытываю большую страсть к этой работе и хочу попробовать себя здесь. Я постигал футбол, пока рос и играл, поэтому было бы глупо для меня не пойти в этом направлении".

"Хотел бы я тренировать "Манчестер Юнайтед"? Конечно. Это было бы для меня абсолютной мечтой", — добавил Руни.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Руни

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2018 17:00

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Последние комментарии:




  1. frisby 24.12.2018 17:42 # frisby
    Типичный гавноглататель. Хули ж ты молчал когда был в помойке? Каждый шакал хочет укусить дохлого льва

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  2. feldkurat 24.12.2018 17:24 # feldkurat
    Ещё один кирпич в спину

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  3. drogba11cool 24.12.2018 17:23 # drogba11cool
    Моур думал что он второй САФ, но не фартануло, так получилось, шоколад ни в чем не виноват.

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