Клопп объяснил проблемы Салаха в начале сезона

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал две причины, почему нападающий Мохамед Салах неубедительно начал этот сезон.

Наколотив 44 мяча в своем дебютном сезоне на "Энфилде", новую кампанию Салах начал не столь выразительно — только три гола в девяти первых матчах.



Злые языки даже принялись называть египтянина "игроком одного сезона", однако затем Салах посрамил скептиков и к настоящему моменту имеет на своем счету уже 14 голов с учетом всех соревнований.



Затруднения своего подопечного на старте этого сезона Клопп объясняет последствиями травмы плеча, полученной Салахом в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае. Кроме того, Мохамеду пришлось привыкнуть к игре по несколько измененной схеме.



"Ему пришлось адаптироваться к немного другой позиции. Не сильно другой, но немного. Мы нуждались в том, чтобы он активнее участвовал в розыгрыше мяча".



"Он по-прежнему обладает этим желанием и этой скорости на первых метрах дистанции, и это производит впечатление. И, конечно, он по-прежнему очень важен в завершающей фазе атак".



"Но он достаточно молод, чтобы добавить гораздо больше вещей своей игре. Не только скорость, не только завершающий удар, а также умение удерживать мяч".



"Но для этого тебе требуется здоровое тело, и это было его единственной проблемой в начале сезона. Частично его тело не было в идеальном состоянии".



"Он оставался игроком мирового уровня, но мы знали, что нам нужно подождать, пока он не наберет идеальные кондиции", — цитирует Клоппа ESPN.