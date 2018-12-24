"Ливерпуль" договаривается о рекордном спонсорском контракте
"Ливерпуль" ведет переговоры о рекордном для Премьер-Лиги контракте с техническим спонсором.
Как известно, в данный момент техническим спонсором "красных" является New Balance. Эта американская компания ежегодно платит мерсисайдскому клубу 45 миллионов фунтов.
Таким образом, "Ливерпуль" зарабатывает значительно меньше, чем конкуренты по Премьер-Лиге. Например, "Челси" сотрудничество с Nike приносит 60 млн. фунтов в год. А "Арсенал" и "Манчестер Сити" со следующего сезона будут получать от Adidas и Puma по 60 и 50 млн. фунтов, соответственно.
Самого же щедрого технического спонсора в Премьер-Лиге имеет "Манчестер Юнайтед" — 75 млн. фунтов в год от Adidas. Однако Daily Mail стало известно, что новый контракт "Ливерпуля" будет еще выгоднее.
По информации издания, лидеры Премьер-Лиги, вероятно, не будут продлевать истекающее в конце сезона 2019/20 соглашение с New Balance. Боссы "Ливерпуля" уже контрактируют с Adidas и всерьез настроены получить более выгодные для себя условия, нежели имеет "Юнайтед".
"Клуб снова утвердился в качестве грозной силы в Европе и сражается за высшие награды на внутренней арене. В прошлом сезоне "Ливерпуль" собрал наибольшую аудиторию зрителей среди всех команд Премьер-Лиги — 880 миллионов человек с учетом всех соревнований".
"Ливерпуль" претендует на похожие условия, как имеет Манчестер Юнайтед". Они открыты к продлению контракта с New Balance, но если те не предложат больше денег, клуб обзаведется другим спонсором", — цитирует свой источник издание.
24.12.2018 15:00
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Последние комментарии:
портовым бестрофейникам не дадут столько, даже у юве по новому контракту будет 60 млн евро в год
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Готовы, но если не предложат больше... , что за шлюши?
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Nike следующим спонсором будет Nike скриньте
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Адидас как шлюшки. Скоро и от мю уйдут
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Звучит, конечно, круто. Но дейли мейл это не эхо, поэтому возможно это утка.
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как ж заебала ретро сексуал от нб надеюсь тех спонсором будет адик
а вместо стандард чертерд - ренж ровер или инфинити
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карлсберг верните за одно
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Клопп-топ вернул былую славу
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На Де Лигта деньгу собирают)
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за МЮ всё повторяют, как обычно. Хотят быть похожими на самый великий клуб Британии и Всея Руси)
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Больше 60 всё равно никто им не даст.
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