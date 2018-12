"Ливерпуль" договаривается о рекордном спонсорском контракте

"Ливерпуль" ведет переговоры о рекордном для Премьер-Лиги контракте с техническим спонсором.

Как известно, в данный момент техническим спонсором "красных" является New Balance. Эта американская компания ежегодно платит мерсисайдскому клубу 45 миллионов фунтов.



Таким образом, "Ливерпуль" зарабатывает значительно меньше, чем конкуренты по Премьер-Лиге. Например, "Челси" сотрудничество с Nike приносит 60 млн. фунтов в год. А "Арсенал" и "Манчестер Сити" со следующего сезона будут получать от Adidas и Puma по 60 и 50 млн. фунтов, соответственно.



Самого же щедрого технического спонсора в Премьер-Лиге имеет "Манчестер Юнайтед" — 75 млн. фунтов в год от Adidas. Однако Daily Mail стало известно, что новый контракт "Ливерпуля" будет еще выгоднее.



По информации издания, лидеры Премьер-Лиги, вероятно, не будут продлевать истекающее в конце сезона 2019/20 соглашение с New Balance. Боссы "Ливерпуля" уже контрактируют с Adidas и всерьез настроены получить более выгодные для себя условия, нежели имеет "Юнайтед".



"Клуб снова утвердился в качестве грозной силы в Европе и сражается за высшие награды на внутренней арене. В прошлом сезоне "Ливерпуль" собрал наибольшую аудиторию зрителей среди всех команд Премьер-Лиги — 880 миллионов человек с учетом всех соревнований".



"Ливерпуль" претендует на похожие условия, как имеет Манчестер Юнайтед". Они открыты к продлению контракта с New Balance, но если те не предложат больше денег, клуб обзаведется другим спонсором", — цитирует свой источник издание.