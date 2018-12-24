"Ливерпуль" договаривается о рекордном спонсорском контракте

Ливерпуль "Ливерпуль" ведет переговоры о рекордном для Премьер-Лиги контракте с техническим спонсором.

Как известно, в данный момент техническим спонсором "красных" является New Balance. Эта американская компания ежегодно платит мерсисайдскому клубу 45 миллионов фунтов.

Таким образом, "Ливерпуль" зарабатывает значительно меньше, чем конкуренты по Премьер-Лиге. Например, "Челси" сотрудничество с Nike приносит 60 млн. фунтов в год. А "Арсенал" и "Манчестер Сити" со следующего сезона будут получать от Adidas и Puma по 60 и 50 млн. фунтов, соответственно.

Самого же щедрого технического спонсора в Премьер-Лиге имеет "Манчестер Юнайтед" — 75 млн. фунтов в год от Adidas. Однако Daily Mail стало известно, что новый контракт "Ливерпуля" будет еще выгоднее.

По информации издания, лидеры Премьер-Лиги, вероятно, не будут продлевать истекающее в конце сезона 2019/20 соглашение с New Balance. Боссы "Ливерпуля" уже контрактируют с Adidas и всерьез настроены получить более выгодные для себя условия, нежели имеет "Юнайтед".

"Клуб снова утвердился в качестве грозной силы в Европе и сражается за высшие награды на внутренней арене. В прошлом сезоне "Ливерпуль" собрал наибольшую аудиторию зрителей среди всех команд Премьер-Лиги — 880 миллионов человек с учетом всех соревнований".

"Ливерпуль" претендует на похожие условия, как имеет Манчестер Юнайтед". Они открыты к продлению контракта с New Balance, но если те не предложат больше денег, клуб обзаведется другим спонсором", — цитирует свой источник издание.


Метки Adidas, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. mata05 24.12.2018 15:44 # mata05
    портовым бестрофейникам не дадут столько, даже у юве по новому контракту будет 60 млн евро в год

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  2. mixmaster 24.12.2018 15:44 # mixmaster
    Готовы, но если не предложат больше... , что за шлюши?

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  3. frisby 24.12.2018 15:40 # frisby
    Nike следующим спонсором будет Nike скриньте

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  4. ganinilyha 24.12.2018 15:27 # ganinilyha
    Адидас как шлюшки. Скоро и от мю уйдут

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  5. gerrard08 24.12.2018 15:26 # gerrard08
    Звучит, конечно, круто. Но дейли мейл это не эхо, поэтому возможно это утка.

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  6. chr1s8rown 24.12.2018 15:23 # chr1s8rown
    как ж заебала ретро сексуал от нб надеюсь тех спонсором будет адик
    а вместо стандард чертерд - ренж ровер или инфинити

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  7. radian0-7 24.12.2018 15:15 # radian0-7
    карлсберг верните за одно

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  8. tigerpool 24.12.2018 15:12 # tigerpool
    Клопп-топ вернул былую славу

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  9. xin 24.12.2018 15:10 # xin
    На Де Лигта деньгу собирают)

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  10. mancunia-planet 24.12.2018 15:06 # mancunia-planet
    за МЮ всё повторяют, как обычно. Хотят быть похожими на самый великий клуб Британии и Всея Руси)

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  11. ccchelsea 24.12.2018 15:01 # ccchelsea
    Больше 60 всё равно никто им не даст.

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