Клопп не исключает, что "Ливерпуль" будет покупать в январе
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.
В этот насыщенный праздничный период "красные" будут вынуждены справляться без защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, которые отсутствуют с переломами ноги и ключицы, соответственно.
Также проблемы со здоровьем в данный момент имеются у Трента Александер-Арнольда и Наби Кейта, а об Алексе Окслейд-Чемберлене и говорить не приходится. Если ситуация на кадровом фронте усугубится, Клопп будет готов действовать.
"Я очень доволен имеющимся подбором игроком, но я всегда говорю, что это непредсказуемая вещь. Я оставлю дверь открытой для приобретений".
"Если появится какая-нибудь возможность, мы должны будем обратить на это внимание. Впереди чудовищное количество матчей. Очень важно, чтобы нам хватило сил".
"Если что-нибудь кардинально изменится, нам придется подумать об усилении, но если нет, мы ничего не будем предпринимать", — цитирует Клоппа Sky Sports.
24.12.2018 14:00
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Последние комментарии:
Почему он умолчал, что продолжит ротировать, но не состав?
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Отлично
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мешки никак не успокоятся.
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Забрать Де Лигта - голландский бетон в центре защиты.
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Не, лфк никого покупать не будет, если не будет эксцессов.
Да по сути и не нужен нам никто. Разве что на всякий случай взять в аренду цз какого-нибудь. И если Клайна пихнут в аренду\продадут, то пз можно взять.
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