Клопп не исключает, что "Ливерпуль" будет покупать в январе

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.

В этот насыщенный праздничный период "красные" будут вынуждены справляться без защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, которые отсутствуют с переломами ноги и ключицы, соответственно.

Также проблемы со здоровьем в данный момент имеются у Трента Александер-Арнольда и Наби Кейта, а об Алексе Окслейд-Чемберлене и говорить не приходится. Если ситуация на кадровом фронте усугубится, Клопп будет готов действовать.

"Я очень доволен имеющимся подбором игроком, но я всегда говорю, что это непредсказуемая вещь. Я оставлю дверь открытой для приобретений".

"Если появится какая-нибудь возможность, мы должны будем обратить на это внимание. Впереди чудовищное количество матчей. Очень важно, чтобы нам хватило сил".

"Если что-нибудь кардинально изменится, нам придется подумать об усилении, но если нет, мы ничего не будем предпринимать", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2018 14:00

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  1. el-tirador 24.12.2018 14:27 # el-tirador
    Почему он умолчал, что продолжит ротировать, но не состав?

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  2. only--liverpool 24.12.2018 14:26 # only--liverpool
    Отлично

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  3. alexomck 24.12.2018 14:20 # alexomck
    мешки никак не успокоятся.

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  4. xin 24.12.2018 14:13 # xin
    Забрать Де Лигта - голландский бетон в центре защиты.

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  5. gerrard08 24.12.2018 14:12 # gerrard08
    Не, лфк никого покупать не будет, если не будет эксцессов.
    Да по сути и не нужен нам никто. Разве что на всякий случай взять в аренду цз какого-нибудь. И если Клайна пихнут в аренду\продадут, то пз можно взять.

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