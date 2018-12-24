Клопп не исключает, что "Ливерпуль" будет покупать в январе

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что открыт к приобретениям в зимнее трансферное окно.

В этот насыщенный праздничный период "красные" будут вынуждены справляться без защитников Джо Гомеса и Жоэля Матипа, которые отсутствуют с переломами ноги и ключицы, соответственно.



Также проблемы со здоровьем в данный момент имеются у Трента Александер-Арнольда и Наби Кейта, а об Алексе Окслейд-Чемберлене и говорить не приходится. Если ситуация на кадровом фронте усугубится, Клопп будет готов действовать.



"Я очень доволен имеющимся подбором игроком, но я всегда говорю, что это непредсказуемая вещь. Я оставлю дверь открытой для приобретений".



"Если появится какая-нибудь возможность, мы должны будем обратить на это внимание. Впереди чудовищное количество матчей. Очень важно, чтобы нам хватило сил".



"Если что-нибудь кардинально изменится, нам придется подумать об усилении, но если нет, мы ничего не будем предпринимать", — цитирует Клоппа Sky Sports.