Колашинац: "Озил заставил замолчать своих критиков"

Месут Озил Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац считает, что своей блестящей игрой против "Бернли" плеймейкер Месут Озил заставил замолчать своих критиков.

В минувшую субботу Озил появился в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги впервые за шесть последних недель, на протяжении которых ходили слухи, что 30-летний немец угодил в опалу к главному тренеру Унаи Эмери и может покинуть клуб уже в январе.

Против "бордовых" Месут вышел с капитанской повязкой на рукаве, продемонстрировав отличный футбол и поспособствовав победе со счетом 3:1. Колашинац доволен тем, как его партнер отреагировал на весь этот негатив в свой адрес.

"Это обычная ситуация, когда ты являешься такой большой звездой, как Месут. Конечно, всегда есть негативные заголовки, но мы как команда и сам Месут не обращаем на это внимания. Это важнее всего. Все мы поддерживаем Месута, включая персонал и игроков".

"Когда про тебя пишут негативные вещи, с этим ничего не поделать. В жизни не все бывает позитивно — бывают и негативные моменты, и Месут это подтвердит. Но своей игрой он заставил некоторых критиков замолчать", — цитирует Колашинаца Sky Sports.


Метки Арсенал, Колашинац, Озил

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 24.12.2018 13:52 # vyrentz
    Этому Озилу уже 100 лет в обед, с ним уже всем давно все ясно. К чему мучать труп?

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  2. redwhitegun 24.12.2018 13:48 # redwhitegun
    Топовый топ(Колашинац)

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  3. h22o 24.12.2018 13:48 # h22o
    как палка, раз в год (сезон) стреляет!

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  4. royal-arsenal 24.12.2018 13:41 # royal-arsenal
    правильно.

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  5. alljazz 24.12.2018 13:27 # alljazz
    это и есть блестящая игра? ебать дауны, в ливерпуле он бы и в молодежку не попал бы

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  6. seed 24.12.2018 13:21 # seed
    Аха, он уже 5 лет к ряду, пару раз в год, затыкает рот своим критикам вот этими вот играми против Бёрнли.

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  7. felixok 24.12.2018 13:02 # felixok
    Хорош чертяга, но крайне не стабилен

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