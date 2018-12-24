Колашинац: "Озил заставил замолчать своих критиков"

Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац считает, что своей блестящей игрой против "Бернли" плеймейкер Месут Озил заставил замолчать своих критиков.

В минувшую субботу Озил появился в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги впервые за шесть последних недель, на протяжении которых ходили слухи, что 30-летний немец угодил в опалу к главному тренеру Унаи Эмери и может покинуть клуб уже в январе.



Против "бордовых" Месут вышел с капитанской повязкой на рукаве, продемонстрировав отличный футбол и поспособствовав победе со счетом 3:1. Колашинац доволен тем, как его партнер отреагировал на весь этот негатив в свой адрес.



"Это обычная ситуация, когда ты являешься такой большой звездой, как Месут. Конечно, всегда есть негативные заголовки, но мы как команда и сам Месут не обращаем на это внимания. Это важнее всего. Все мы поддерживаем Месута, включая персонал и игроков".



"Когда про тебя пишут негативные вещи, с этим ничего не поделать. В жизни не все бывает позитивно — бывают и негативные моменты, и Месут это подтвердит. Но своей игрой он заставил некоторых критиков замолчать", — цитирует Колашинаца Sky Sports.