Колашинац: "Озил заставил замолчать своих критиков"
Защитник "Арсенала" Сеад Колашинац считает, что своей блестящей игрой против "Бернли" плеймейкер Месут Озил заставил замолчать своих критиков.
В минувшую субботу Озил появился в стартовом составе "канониров" на матч Премьер-Лиги впервые за шесть последних недель, на протяжении которых ходили слухи, что 30-летний немец угодил в опалу к главному тренеру Унаи Эмери и может покинуть клуб уже в январе.
Против "бордовых" Месут вышел с капитанской повязкой на рукаве, продемонстрировав отличный футбол и поспособствовав победе со счетом 3:1. Колашинац доволен тем, как его партнер отреагировал на весь этот негатив в свой адрес.
"Это обычная ситуация, когда ты являешься такой большой звездой, как Месут. Конечно, всегда есть негативные заголовки, но мы как команда и сам Месут не обращаем на это внимания. Это важнее всего. Все мы поддерживаем Месута, включая персонал и игроков".
"Когда про тебя пишут негативные вещи, с этим ничего не поделать. В жизни не все бывает позитивно — бывают и негативные моменты, и Месут это подтвердит. Но своей игрой он заставил некоторых критиков замолчать", — цитирует Колашинаца Sky Sports.
24.12.2018 13:00
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Последние комментарии:
Этому Озилу уже 100 лет в обед, с ним уже всем давно все ясно. К чему мучать труп?
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Топовый топ(Колашинац)
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как палка, раз в год (сезон) стреляет!
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правильно.
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это и есть блестящая игра? ебать дауны, в ливерпуле он бы и в молодежку не попал бы
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Аха, он уже 5 лет к ряду, пару раз в год, затыкает рот своим критикам вот этими вот играми против Бёрнли.
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Хорош чертяга, но крайне не стабилен
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