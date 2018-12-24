За возвращением Сульшера и Фелана в "Юнайтед" стоит Фергюсон

Оле Гуннар Сульшер и сэр Алекс Фергюсон Сэр Алекс Фергюсон вернулся к активной деятельности в "Манчестер Юнайтед", став неофициальным консультантом для исполнительного директора Эда Вудворда и временно исполняющего обязанности главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Как известно, после завершения своей тренерской карьеры в 2013 году и выбора себе преемника в лице Дэвида Мойеса сэр Алекс получил позицию директора на "Олд Траффорд", но от активных дел уже отошел.

Кризис, с которым "красные дьяволы" столкнулись в начале этого сезона, заставил Вудворда обратиться за помощью к опытному Фергюсону, утверждает The Sun. Именно великий шотландец одобрил увольнение Моуриньо, а также организовал возвращение в клуб Сульшера и своего бывшего ассистента Майка Фелана.

Фергюсон по-прежнему остается в тени, но его активность еще никогда не была столь высока с момента окончания карьеры. Совершив ключевые назначения, сэр Алекс не собирается отходить на второй план — теперь он будет регулярно консультировать Сульшера, который станет проводником его идей на поле.

"Как только Вудворд поговорил с Глэйзерами и сказал им, что хочет избавиться от Жозе, ему потребовалось найти правильную фигуру на краткосрочную перспективу. Именно в этот момент инициативу взял на себя Ферги, устроив возвращение Сульшера и Фелана", — цитирует свой источник издание.

Добавим, что в ближайшее время, помимо выбора нового постоянного тренера, "Юнайтед" предстоит определиться еще и со спортивным директором. Ожидается, что мнение Фергюсона тоже будет учтено в этом вопросе.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, Фелан, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2018 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1565

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  1. g3ndalf 24.12.2018 12:56 # g3ndalf
    Судейский корпус в легком предвкушении...

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  2. chr1s8rown 24.12.2018 12:54 # chr1s8rown
    лишь б еще не подключил судьей

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  3. lpool14 24.12.2018 12:53 # lpool14
    Единственное правильное решение было бы избавиться от вудворда и поставить на его место грамотного управленца. Вообще какой диплом надо иметь и какие навыки нужны чтобы так долго находиться на месте исполнительного директора футбольного клуба?

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  4. tvinkovod 24.12.2018 12:37 # tvinkovod
    утверждает The Sun

    ясно, понятно

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  5. lampard78 24.12.2018 12:36 # lampard78
    Дед собрался летом возвращаться?

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  6. benefactor 24.12.2018 12:11 # benefactor
    Ахаха... Ферги снова руководит командой.))))
    Это дно топчится на одном месте и не способно самостоятельно найти нового нормального тренера. И это типа супер-клуб. Позорище.

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