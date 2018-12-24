За возвращением Сульшера и Фелана в "Юнайтед" стоит Фергюсон

Сэр Алекс Фергюсон вернулся к активной деятельности в "Манчестер Юнайтед", став неофициальным консультантом для исполнительного директора Эда Вудворда и временно исполняющего обязанности главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Как известно, после завершения своей тренерской карьеры в 2013 году и выбора себе преемника в лице Дэвида Мойеса сэр Алекс получил позицию директора на "Олд Траффорд", но от активных дел уже отошел.



Кризис, с которым "красные дьяволы" столкнулись в начале этого сезона, заставил Вудворда обратиться за помощью к опытному Фергюсону, утверждает The Sun. Именно великий шотландец одобрил увольнение Моуриньо, а также организовал возвращение в клуб Сульшера и своего бывшего ассистента Майка Фелана.



Фергюсон по-прежнему остается в тени, но его активность еще никогда не была столь высока с момента окончания карьеры. Совершив ключевые назначения, сэр Алекс не собирается отходить на второй план — теперь он будет регулярно консультировать Сульшера, который станет проводником его идей на поле.



"Как только Вудворд поговорил с Глэйзерами и сказал им, что хочет избавиться от Жозе, ему потребовалось найти правильную фигуру на краткосрочную перспективу. Именно в этот момент инициативу взял на себя Ферги, устроив возвращение Сульшера и Фелана", — цитирует свой источник издание.



Добавим, что в ближайшее время, помимо выбора нового постоянного тренера, "Юнайтед" предстоит определиться еще и со спортивным директором. Ожидается, что мнение Фергюсона тоже будет учтено в этом вопросе.