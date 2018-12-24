Луи Саа: "Зидан — лучший выбор для "Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Луи Саа считает, что идеальным кандидатом на роль нового постоянного рулевого для "красных дьяволов" является вовсе не Маурисио Почеттино и даже не Оле Гуннар Сульшер, а Зинедин Зидан.

В минувшую среду боссы "Юнайтед" поставили у руля команды до конца сезона Сульшера. Это даст "дьяволам" время, чтобы спокойно подумать о том, кто займет пост главного тренера в следующем сезоне.



Сульшер уже заявил, что хотел бы получить эту работу на постоянной основе, тогда как фаворитом исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда считается Почеттино из "Тоттенхэма". Однако Саа видит вариант лучше.



"Лично я поддерживаю кандидатуру Зидана. Он был исключительным игроком, и он такой же тренер, ему нет равных. Он добился большого прогресса во взаимодействии с людьми. Когда я слышу, как он говорит, это невероятно".



"Он дышит футболом, он страстный человек, и он обладает всеми необходимыми качествами. Он знает, как соблюдать баланс между атакой и обороной. В "Реале" он обладал тремя атакующими монстрами, и ему удалось выстроить связь с обороной. Это огромное достижение".



"На мой взгляд, он стал бы лучшим выбором для "Юнайтед". Думаю, он получил бы поддержку болельщиков, персонала и президента, потому что он заслуживает этого. Думаю, клуб дал бы ему время", — сообщил Саа Omnisport.