Сарри задумывается о приглашении психолога в "Челси"

Маурицио Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что задумывается о приглашении психолога для работы с игроками своей команды.

В минувшую субботу "синие" минимально проиграли "Лестеру" на "Стэмфорд Бридж", потерпев свое третье поражение в шести последних матчах Премьер-Лиге и первое домашнее в сезоне.

Как и против "Вулверхэмптона" ранее в декабре, "Челси" демонстрировал очень неплохой футбол и владел инициативой, но после пропущенного гола просто опускал руки. Сарри считает, что его подопечным нужна психологическая помощь в этой ситуации.

"У меня уже работал спортивный психолог 15 лет назад в Италии, но это было сложно, потому что тогда клубы не были готовы к этому. Но теперь мы можем обсудить это, почему бы и нет? Причина, почему мы проиграли, не в нашей физической форме".

"В субботу мы были очень хороши на протяжении 55 минут, а спустя две минуты после пропущенного гола мы оказались в беде. Поэтому я думаю, причина здесь кроется в другом".

"Мы были немного шокированы и сбиты с толку — так мы отреагировали на пропущенный гол, хотя нам всего лишь требовалось продолжать играть, как до гола. У нас еще было достаточно времени, чтобы отыграться", — цитирует Сарри Daily Mirror.


Метки Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.12.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 24.12.2018 10:57 # manutd-20champ
    та это он себе хочет пригласить.
    пенсы уже за*бали.

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  2. beatboy 24.12.2018 10:31 # beatboy
    Рецепт прост - увольте к чертям Грановскую!!

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  3. j-silver 24.12.2018 10:27 # j-silver
    правильно, всех в дурку и там лечить электричеством и галоперидолом

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