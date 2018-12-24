Сарри задумывается о приглашении психолога в "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что задумывается о приглашении психолога для работы с игроками своей команды.
В минувшую субботу "синие" минимально проиграли "Лестеру" на "Стэмфорд Бридж", потерпев свое третье поражение в шести последних матчах Премьер-Лиге и первое домашнее в сезоне.
Как и против "Вулверхэмптона" ранее в декабре, "Челси" демонстрировал очень неплохой футбол и владел инициативой, но после пропущенного гола просто опускал руки. Сарри считает, что его подопечным нужна психологическая помощь в этой ситуации.
"У меня уже работал спортивный психолог 15 лет назад в Италии, но это было сложно, потому что тогда клубы не были готовы к этому. Но теперь мы можем обсудить это, почему бы и нет? Причина, почему мы проиграли, не в нашей физической форме".
"В субботу мы были очень хороши на протяжении 55 минут, а спустя две минуты после пропущенного гола мы оказались в беде. Поэтому я думаю, причина здесь кроется в другом".
"Мы были немного шокированы и сбиты с толку — так мы отреагировали на пропущенный гол, хотя нам всего лишь требовалось продолжать играть, как до гола. У нас еще было достаточно времени, чтобы отыграться", — цитирует Сарри Daily Mirror.
24.12.2018 10:00
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Последние комментарии:
та это он себе хочет пригласить.
пенсы уже за*бали.
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Рецепт прост - увольте к чертям Грановскую!!
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правильно, всех в дурку и там лечить электричеством и галоперидолом
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