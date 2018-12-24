Сарри задумывается о приглашении психолога в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри признался, что задумывается о приглашении психолога для работы с игроками своей команды.

В минувшую субботу "синие" минимально проиграли "Лестеру" на "Стэмфорд Бридж", потерпев свое третье поражение в шести последних матчах Премьер-Лиге и первое домашнее в сезоне.



Как и против "Вулверхэмптона" ранее в декабре, "Челси" демонстрировал очень неплохой футбол и владел инициативой, но после пропущенного гола просто опускал руки. Сарри считает, что его подопечным нужна психологическая помощь в этой ситуации.



"У меня уже работал спортивный психолог 15 лет назад в Италии, но это было сложно, потому что тогда клубы не были готовы к этому. Но теперь мы можем обсудить это, почему бы и нет? Причина, почему мы проиграли, не в нашей физической форме".



"В субботу мы были очень хороши на протяжении 55 минут, а спустя две минуты после пропущенного гола мы оказались в беде. Поэтому я думаю, причина здесь кроется в другом".



"Мы были немного шокированы и сбиты с толку — так мы отреагировали на пропущенный гол, хотя нам всего лишь требовалось продолжать играть, как до гола. У нас еще было достаточно времени, чтобы отыграться", — цитирует Сарри Daily Mirror.