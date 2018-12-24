Шоу потребовал проявить уважение к Моуриньо
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу потребовал проявить уважение к уволенному с поста главного тренера Жозе Моуриньо.
Не секрет, что болельщики и игроки команды испытали некоторое облегчение после ухода Моуриньо, последние месяцы работы которого на "Олд Траффорд" были охвачены негативом.
Яркая победа 1:5 над "Кардиффом" в дебютном матче при Оле Гуннаре Сульшере в качестве временщика практически превратила это чувство облегчения в эйфорию, однако Шоу призывает не забывать о заслугах Жозе.
"Это не очень приятно, когда нечто столь значимое происходит в клубе, но я думаю, мы как игроки и команды проявили уважение в этой ситуации".
"Возможно, люди слишком быстро забыли, что Жозе сделал для "Юнайтед". А он сделал много — выиграл три трофея, включая тот, который клуб никогда не выигрывал прежде".
"Он привел нас к трем трофеям в течение одного сезона, поэтому люди должны уважать его и помнить, что он сделал — не только для нас как для команды, но и для самих болельщиков, выиграв эти трофеи", — цитирует Шоу Evening Standard.
24.12.2018 07:00
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