Светская хроника за понедельник

Алексис Санчес по-прежнему хочет уйти из "Манчестер Юнайтед". "Челси" может купить Джейми Варди в январе. Арсен Венгер опережает Жозе Моуриньо в борьбе за право возглавить "Милан". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Реал", "Барселона" и "Бавария" заинтересованы в английском вингере дортмундской "Боруссии" Джейдоне Санчо. (Marca)



"Реал" готов по сниженной цене продать вингера Гарета Бэйла назад в "Тоттенхэм", если взамен получит главного тренера "шпор" Маурисио Почеттино. (Daily Star)



Если "Реал" купит Эдена Азара у "Челси", плеймейкер "сливочных" Иско уйдет в "Манчестер Сити". (Daily Express)



"Челси" собирается купить плеймейкера "Лиона" Набиля Фекира в январе. (Daily Mail)



Нападающий "Лестера" Джейми Варди может стать целью для "Челси" в январе. (Daily Star)



"Челси" предложил "Кристал Пэлас" арендовать на вторую половину сезона нападающего Мичи Батшуайи, от которого хочет досрочно отказаться "Валенсия". (HLN)



"Ювентус" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" в 54 миллиона фунтов о покупке вингера Дугласа Косты. (Calciomercato)



Тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер хочет приобрести в январе своего соотечественника Джошуа Кинга из "Борнмута". (The Sun)



Нападающий Алексис Санчес хочет уйти из "Юнайтед", независимо от того, кто возглавит "красных дьяволов" следующим летом. (La Tercera)



"Барселона" готова перебить любое предложение "Реала" или "Милана" по нападающему "Юнайтед" Маркусу Рэшфорду. (Daily Express)



"Сантос" заинтересован в полузащитнике "Юнайтед" Андреасе Перейре. (Goal)



"Арсеналу" придется побить свой трансферный рекорд и заплатить 72 млн. фунтов, чтобы заполучить вингера "Лилля" Николя Пепе. (Telefoot)



"Бавария" следит за полузащитником "Арсенала" Аароном Рэмси, заполучить которого надеется "Ювентус". (Daily Mail)



"Ювентус" готов платить Рэмси 9 млн. фунтов в год. Такие запросы валлийца отпугнули "Интер" и "Милан". (Calciomercato)



"Истанбул Башакшехир" может сделать предложение по полузащитнику "Арсенала" Месуту Озилу. (Bild)



Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер заинтересовал "Ливерпуль". (AZ)



Нападающий "Саутгемптона" Маноло Габбиадини попал на радар к "Фиорентине". (Sky Sports)



"Эвертон" отпустит в аренду в январе полузащитника Джеймса Маккарти и нападающего Умара Ниассе. (Daily Mirror)



"Фулхэм" нацелился на защитника "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагоя Виду. (Fotomac)



Переход нападающего "Нанта Эмилиано Салы в "Кардифф" под угрозой срыва из-за того, что в последний момент французский клуб повысил цену за игрока. (Sky Sports)



Другое



Экс-наставник "Челси" Антонио Конте находит привлекательной возможность возглавить "Юнайтед". (Daily Express)



Представители "Юнайтед" не встречались с бывшим тренером "Реала" Зинедином Зиданом. (Manchester Evening News)



Арсен Венгер обходит Жозе Моуриньо в борьбе за право сменить Дженнаро Гаттуза во главе "Милана". (Tuttomercatoweb)



Экс-наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил хочет вернуться к тренерской работе. (Sky Sports)



Клуб МЛС "Аталанта Юнайтед" назначил своим главным тренером Франка Де Бура, который в прошлом сезоне поработал с "Кристал Пэлас". (Sky Sports)



Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской Империи за "Золотую бутсу" на Чемпионате Мира в России. (The Sun)



Бывший капитан "Юнайтед" Уэйн Руни ожидает, что Премьер-Лигу в этом сезоне выиграет "Сити". (BT Sport)



После Нового года владелец "Фулхэма" Шахид Хан сделает новое предложение о покупке "Уэмбли" — размером в 600 млн. фунтов. (The Sun)



"Вес Хэм" пожизненно дисквалифицировал болельщика, который бросил стакан с кофе в нападающего "Уотфорда" Троя Дини во время матча Премьер-Лиги на Лондонском стадионе. (Evening Standard)



После выхода из тюрьмы в следующем году 31-летний вингер Адам Джонсон собирается возобновить профессиональную карьеру и уже просит различные клубы дать ему шанс. (Daily Star)



Футбольный рефери из Зимбабве получил убежище в Британии, объявив себя геем на родине. (Sky Sports)