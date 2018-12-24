Семь вещей, что мы узнали в 18-м туре

Начиная выходить на свои высочайшие обороты в плане насыщенности графика, Премьер-Лига подарила ряд неожиданных и ярких результатов, включая осечки "Челси" и "Манчестер Сити", а также дебют Оле Гуннара Сульшера у руля "Манчестер Юнайтед". Настало время подвести самые заметные итоги 18-го тура.





"Ливерпуль" увеличивает отрыв



Команде Юргена Клоппа еще предстояло дождаться матча "Манчестер Сити", но, по факту, отрыв был увеличен уже в пятницу. Более того, "Ливерпуль" уверенно взял три очка там, где оступались его конкуренты — включая упомянутых "горожан".



Возможно, матчи с "Вулверхэмптон" и определяет разницу между грандами в нынешнем сезоне? "Челси" на "Молинью" уступил, "Сити" сыграл вничью, но "Ливерпуль" взял три очка. "Волки" особенно хорошо играют с сильными соперниками (явно вопрос настроя амбициозных игроков), и игра с "Ливерпулем", по большому счету, не была исключением. Гости показали качество в реализации моментов, немного воспользовались талантами Алиссона (бразильский вратарь, правда, мог и привезти гол), а немного — удачей. Она в этом сезоне чаще на стороне "Ливерпуля", и это делает чемпионскую заявку команды крепче.



"Арсенал" все-таки выигрывал первый тайм



Серия команды Унаи Эмери была поразительной: "канониры" не побеждали в первых таймах 17 стартовых матчей чемпионата. При этом, стабильным было и их преображение после перерыва. Если бы таблица учитывала только вторые таймы, "Арсенал" был бы лидером. Учитывай она только игру в первой половине, "канониры" шли бы на 19-м месте.



"Бернли" к этой позиции достаточно близок. Именно команда Шона Дайча стала первой, кто проиграл "Арсеналу" до перерыва. "Бордовым" можно посочувствовать. Только герои прошлого сезона собрались с мыслями, как календарь выдал им два выезда в Северный Лондон. В обоих случаях они дали серьезный бой, в обоих остались ни с чем. Унаи Эмери, в свою очередь, дал шанс проявить себя Месуту Озилу, и без точного паса немца на Обамеянга не состоялся бы ни первый гол, ни первая победа "Арсенала" до перерыва.



"Сити" продолжает страдать в играх с "Пэлас"



Чтобы обыграть "Сити" на его поле в чемпионате, желательно забивать трижды. Было сюрпризом, когда этого весной достиг "Манчестер Юнайтед", и тем более сюрпризом стали три гола от "Кристал Пэлас" в эту субботу. Команда Роя Ходжсона в предыдущих 17 матчах чемпионата забила только 14 голов. Реализация созданных моментов — определенно не лучшее качество "орлов".



С другой стороны, именно "Кристал Пэлас" показал сильнейшую среди всех игру против "Сити" в январе. "Орлы" были близки к победе уже тогда — Луке Миливоевичу оставалось только реализовать пенальти на последней минуте встречи. На сей раз Миливоевич свой пенальти забил, но самым памятным голом стал, конечно же, дальний удар Андроса Таунсенда. "Пэлас", пропустив первым, вернулся в игру внезапно, но после команда Ходжсона показала все те же качества, что и в начале этого года на "Селхерст Парк". Все привыкли называть неудобным соперником для команды Пепа Гвардиолы "Ливерпуль", но "Кристал Пэлас" теперь может спорить за этот статус.



"Лестер" шокировал "Челси"



В последнее время "Лестер" куда больше впечатляет качеством игры в обороне, чем в атаке, и именно она принесла команде Клода Пюэля победу на поле "Челси". В нынешнем сезоне гранды как никогда просто берут "свои" очки, но удивительным образом в субботу домашние поражения потерпел и "Манчестер Сити", и "Челси".



Впрочем, не будем забывать о том, что "Лестер" относить к "остальным" не до конца правильно — речь о чемпионе Англии двухлетней давности, сохраняющем многих футболистов из того состава. Потому и в этой игре "лисы" впечатлили не одной только обороной. Великолепную атаку отменным ударом завершил Джейми Варди, который только на этой неделе признал, что ему стоит адаптироваться к стилю игры Пюэля. Конечно, игра с "Челси" — учитывая манеру соперника — в этом плане не показательна, но Варди остается отличным финишером. А отдавший ему пас Джеймс Мэддисон также подчеркивает, что "Лестеру" есть на кого положиться и в атаке. Прибавлять должен не он и не Варди, а другие игроки.



Маурицио Сарри в то же время проиграл первый домашний матч во главе "Челси". Несмотря на недавнюю победу над "Манчестер Сити" здесь же, у лондонцев уже три поражения в шести последних играх чемпионата.



"Саутгемптон" набирает ход



Ральф Хазенхюттль праздновал свою первую победу в Англии на прошлой неделе, сразу же одолев крупного зверя — лондонский "Арсенал". Австрийский тренер не стал менять состав "Саутгемптона" на игру с "Хаддерсфилдом", и тот же Данни Ингс снова сделал работу для своей команды.



Забил в ворота конкурентов не только Ингс, но и Найтан Редмонд. Для него этот гол став первым в нынешнем сезоне Премьер-Лиги. Для 18-летнего Майкла Обафеми гол в этой встрече вообще стал первым в профессиональном карьере. Юниора к составу подпускал еще Марк Хьюз, потому речь не о предоставленных шансах, а о психологическом переломе, который переживает команда и отдельные ее игроки. "Саутгемптон", потерявший много очков из-за плохой реализации моментов, вторую неделю подряд забивает три гола. И побеждает во второй раз подряд — а это уже больше, чем за 15 матчей до прихода Хазенхюттля.



Сульшер начинает с разгрома



"Кардифф" одержал четыре победы в пяти последних домашних играх, но новость об увольнении Жозе Моуриньо немного ударила по ожиданиям валлийцев от игры с "Манчестер Юнайтед". Было абсолютно очевидно, что в первой встрече под руководством Оле Гуннара Сульшера футболисты МЮ отдадутся игре полностью.



Сульшер не менял ни схему, ни расположение игроков на поле, но контраст был налицо. "Юнайтед" впервые в сезоне перебегал соперника и не сбавил оборотов после того, как победа над "Кардиффом" стала очевидной. Конечно, этот эффект не продлится вечно, но сейчас манкунианцы могут насладиться приятным моментом. Победа 1:5 — самая крупная для"МЮ в нынешнем сезоне. И это также первый после ухода сэра Алекса Фергюсона матч, в котором "Юнайтед" удалось забить пять мячей.



"Эвертону" еще очень далеко до грандов



Поначалу ошибка Джордана Пикфорда выглядела роковой. "Эвертон" первым забил в игре с "Тоттенхэмом", и казалось, что ответный гол может стать переломным. Учитывая то, что "шпоры" после этого забили еще пять, говорить о "ключевом моменте" не приходится. Более того, еще до первого гола Сона "Тоттенхэм" создал достаточно, чтобы огорчить Пикфорда при более традиционных обстоятельствах.



С Марку Силвой "ириски" еще не проигрывали так крупно. Тем не менее, поражение (и его манера) вписываются в общие тенденции игр "Эвертона" с грандами. Силва, в отличие от Сэма Эллардайса, хочет, чтобы его команда играла в открытый футбол и как бы демонстрировала свое желание быть в числе лучших, но результата это пока не дает. В шести матчах с ведущими клубами Англии "Эвертон" взял только одно очко, а поймавший кураж "Тоттенхэм" в итоге не просто победил, а унизил самоуверенного соперника.



Иван Громиков специально для FAPL.ru