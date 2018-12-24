Робертсон: "Я уже устал говорить, насколько хорош Ван Дейк!"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон пошутил, что он устал говорить, насколько хорош его партнер по линии обороны Виргил Ван Дейк.

Перебравшись на "Энфилд" год назад из "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов, Ван Дейк помог "красным" финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и добраться до финала Лиги Чемпионов.



В этом сезоне Виргил только увеличил свое влияние на команду, став одним из вице-капитанов и в пятницу против "Вулверхэмптона" забив свой дебютный гол за клуб в Премьер-Лиге, где "красные" в данный момент лидируют. Робертсону просто не хватает слов, чтобы описать, насколько хорош голландец.



"Я уже устал говорить, насколько он хорош! Да нет, я всего лишь шучу. Он правда великолепен".



"Он блестяще выступает с момента своего перехода в "Ливерпуль". Для меня одно удовольствие работать рядом с ним, располагаясь на левом краю обороны. Классно, когда рядом с тобой есть такой отличный парень — не уверен, может ли он сказать то же самое про меня!"



"Думаю, у нас хорошее взаимопонимание, мы работаем сообща. Вся четверка защитников работает сообща, кто бы в ней ни играл. Виргил очень хорошо влияет на нашу игру, и я надеюсь, так будет и дальше", — сообщил Робертсон официальному веб-сайту "Ливерпуля".