Кейн не видит причин, почему "Тоттенхэм" не может поспорить за титул

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не видит причин, которые бы помешали его команде оставаться на досягаемой дистанции от вершины Премьер-Лиги и дальше.

Победа 2:6 над "Эвертоном" в воскресенье позволила "шпорам" увеличить давление на "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", до которых теперь всего два и шесть очков, соответственно. Кейн надеется, что его команда сильно пройдет зимний период, и тогда по весне станет видно, насколько серьезны претензии "Тоттенхэма" на чемпионство.



"Каждый говорит о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити", а мы просто делаем то, что и обычно. Впереди еще длинный путь. Сейчас у нас напряженный период".



"Мы замечательно провели эту недели, и нам важно продолжать в том же духе. Матчи идут один за другим, но мы определенно способы выиграть каждый из них".



"Нам просто нужно сильно провести декабрь, январь и февраль, и в апреле станет видно, на что мы можем рассчитывать", — сообщил Кейн Sky Sports.