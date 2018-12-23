Кейн не видит причин, почему "Тоттенхэм" не может поспорить за титул

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн не видит причин, которые бы помешали его команде оставаться на досягаемой дистанции от вершины Премьер-Лиги и дальше.

Победа 2:6 над "Эвертоном" в воскресенье позволила "шпорам" увеличить давление на "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", до которых теперь всего два и шесть очков, соответственно. Кейн надеется, что его команда сильно пройдет зимний период, и тогда по весне станет видно, насколько серьезны претензии "Тоттенхэма" на чемпионство.

"Каждый говорит о "Ливерпуле" и "Манчестер Сити", а мы просто делаем то, что и обычно. Впереди еще длинный путь. Сейчас у нас напряженный период".

"Мы замечательно провели эту недели, и нам важно продолжать в том же духе. Матчи идут один за другим, но мы определенно способы выиграть каждый из них".

"Нам просто нужно сильно провести декабрь, январь и февраль, и в апреле станет видно, на что мы можем рассчитывать", — сообщил Кейн Sky Sports.


Метки Кейн, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 23:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 24.12.2018 00:18 # ray-black
    Расписание впереди на вид простое. Игры против середняков-аутсайдеров. Самый сильный из них МЮ, но с ними играем на Уэмбли.

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  2. wolfsmensch 23.12.2018 23:25 # wolfsmensch
    причины:
    1) качество игры МС
    2) качество игры Ливерпуля

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  3. tigerpool 23.12.2018 23:02 # tigerpool
    Про*бали игры против лидеров, причем дома. Характер слабый у кур, ну это имхо

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