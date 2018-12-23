Почеттино: "Эта победа — подарок для моей жены"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал разгромную победу 2:6 над "Эвертоном" подарком своей жене на годовщину их свадьбы.

В заключительном матче 18-го тура "шпоры" просто надругались над голкипером "ирисок" Джорданом Пикфордом и его партнерами, не показав никаких признаков усталости относительно дерби с "Арсеналом" в Кубке Лиги посреди недели.



Почеттино очень доволен тем, как выглядит его команда в этот праздничный период, и очередную победу посвящает своей супруге.



"Это подарок для моей жены. Мы поженились 26 лет назад. Великолепный способ, чтобы отпраздновать это сегодня вечером".



"Я так доволен, так счастлив. Мы подошли к этой игре после очень тяжелого матча против "Арсенала" в среду, и сегодня команда была так свежа, так энергична. Мы играли в действительно хороший футбол. Это было великолепно. Ты должен гордиться, когда играешь таким образом".



"Сон обладает огромным мастерством, у него невероятный завершающий удар. Но невозможно хвалить его одного — вся команда заслуживает похвалы. Мы показали футбол удивительного качества, и это при том, что у "Эвертона" очень хорошая команда. Они забили первыми и повели в счете, но мы проявили характер".



"Этот результат дает невероятное ощущение. Поначалу это было тяжело, но мы доминировали 90 минут и были гораздо лучше, чем они. Сейчас очень насыщенный период, и это великолепный способ его начать", — сообщил Почеттино BBC.