Папастатопулос уверен, что Обамеянг сможет забить 30 голов в Премьер-Лиге

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос считает, что его партнеру по команде Пьер-Эмерику Обамеянгу по силам забить 30 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.

Отметившись дублем в победном для "канониров" матче против "Бернли" в субботу (3:1), Обамеянг вернул себе лидерство в бомбардирской гонке Премьер-Лиги.



На счету 29-летнего габонца уже 12 голов — на один больше, чем у Мохамеда Салаха, обладателя "Золотой бутсы" прошлого сезона. Сократис уверен, что во второй половине сезона Пьер-Эмерик, с которым ему довелось поиграть также в дортмундской "Боруссии", только ускорится.



"Я знаю Обу. Я знаю его шесть или семь лет. В такого рода матчах он всегда забивает по два-три гола. Думаю, он покорит отметку в 30 голов. Надеюсь, это позволит ему получить "Золотую бутсу", — цитирует Папастатопулоса The Independent.