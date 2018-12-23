Папастатопулос уверен, что Обамеянг сможет забить 30 голов в Премьер-Лиге

Пьер-Эмерик Обамеянг Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос считает, что его партнеру по команде Пьер-Эмерику Обамеянгу по силам забить 30 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.

Отметившись дублем в победном для "канониров" матче против "Бернли" в субботу (3:1), Обамеянг вернул себе лидерство в бомбардирской гонке Премьер-Лиги.

На счету 29-летнего габонца уже 12 голов — на один больше, чем у Мохамеда Салаха, обладателя "Золотой бутсы" прошлого сезона. Сократис уверен, что во второй половине сезона Пьер-Эмерик, с которым ему довелось поиграть также в дортмундской "Боруссии", только ускорится.

"Я знаю Обу. Я знаю его шесть или семь лет. В такого рода матчах он всегда забивает по два-три гола. Думаю, он покорит отметку в 30 голов. Надеюсь, это позволит ему получить "Золотую бутсу", — цитирует Папастатопулоса The Independent.


Метки Арсенал, Обамеянг, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 21:00

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Последние комментарии:




  1. al-faarabi 23.12.2018 21:55 # al-faarabi
    изи лучший бомбардир в лиге, надеюсь затащит нам четверку

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  2. ccchelsea 23.12.2018 21:03 # ccchelsea
    30 вряд ли конечно, но 25 вполне может.

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  3. kolyandr 23.12.2018 21:01 # kolyandr
    Оба реально топ, зря клопп за него не поборолся

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