"Тоттенхэм" забил шесть голов "Эвертону"
"Тоттенхэм" укрепился на третьей позиции Премьер-Лиги, устроив настоящий кошмар голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду — 2:6.
В стартовый состав "ирисок" вернулись Том Дэвис и Тео Уолкотт, заменив Йерри Мину и Бернарда.
Наставник "шпор" Маурисио Почеттино освежил стартовый состав относительно минимальной победы над "Бернли" с помощью Давинсона Санчеса, Харри Уинкса, Кристиана Эриксена и Сон Хен Мина, которые заменили Данни Роуза, Оливера Скиппа, Эрика Ламелу и Лукаса Моуру.
Первый опасный момент в матче создали хозяева, однако Гульфи Сигурдссон слегка не успел подправить мяч в ворота после скидки головой Ришарлисона. А затем мощный отрезок выдали гости.
На 12-й минуте Киран Триппьер со своей половины поля забросил мяч вперед на Харри Кейна, который с правого края штрафной попытался перебросить вышедшего навстречу голкипера, но не попал в створ.
Спустя минуту уже сам Триппьер расстреливал ворота из района 11-метровой отметки после передачи Сона, однако Джордан Пикфорд совершил отличный сейв.
Проведя еще пару атак, затем "Тоттенхэм" внезапно пропустил. Доминик Калверт-Левин продрался по левому краю и уже от лицевой сделал передачу назад Уолкотту, который на мгновение опередил Бена Дэвиса и в касание поразил ворота со считанных метров — 1:0.
Прошло еще две минуты, и мяч во второй раз побывал в воротах "шпор". Это Калверт-Левин неотразимо пробил головой, но перед ударом нарушил правила на Санчесе, поэтому гол не был засчитан.
Гости уступали в счете недолго, потому что на 27-й минуте Курт Зума и рванувший из своей штрафной Пикфорд столкнулись друг с другом, позволив Сону поразить пустые ворота с острого угла — 1:1.
Дальнейшее течение матча показало, что случайным скорее был гол "Эвертона", чем "Тоттенхэма". "Шпоры" принялись играть в доминирующей манере и на 35-й минуте повели в счете. Пикфорд среагировал на удар Сона с левого края штрафной, но отразил мяч прямо на подключившегося по центру Деле Алли — 1:2.
За вторым пришел и третий гол. На 42-й минуте Триппьер со штрафного пробил в штангу, а Кейн на линии вратарской сыграл на отскоке — 1:3.
Второй тайм начался очень бодро. На 49-й минуте Шеймус Коулмен головой вынес мяч за пределы штрафной, но прямо на Эриксена, который тут же нанес удар с лету — 1:4.
Спустя две минуты "ириски" ответили. Сигурдссон получил мяч на подступах к штрафной площадке, стал смещаться правее мимо нескольких защитников и все-таки нашел возможность пробить по диагонали — 2:4.
Хозяева чуть оживились и стали раскрываться, но лишь напоролись на результативную контратаку. На 61-й минуте Майкл Кин неожиданно пропустил передачу Ламелы, заменившего в перерыве Алли, на Сона, тот вышел один на один с Пикфордом и послал мяч между ног первому номеру сборной Англии — 2:5.
На этом игра успокоилась, однако голевая феерия не закончилась. На 74-й минуте Сон прострелил с левого фланга в центр, где Кейн ушел от тяжелого Зума и в касание поразил ворота — 2:6.
В концовке матча у обеих команд закончились силы, и игроки передвигались буквально пешком. Финальный свисток прозвучал, уже когда трибуны "Гудисон Парк" практически наполовину опустели.
"Эвертон" проиграл неприлично крупно, вновь показав свою беззубость против команд топ-6. Для Джордана Пикфорда это был "не день Бекхэма", однако нужно отдать должное и "Тоттенхэму", чья линия атаки выглядит просто устрашающе.
"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
23.12.2018 20:55
Просмотров: 2409
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
И Опять обоссали Безвиза. Тоттенхэм спасибо,что обоссали Безвиза
(ответить)
там кстати у Наинголлана какие-то терки в Роме. кто-нибудь хотел бы видеть Раджу в своем любимом клубе?
(ответить)
6ля пи3дец пакет шпор на пик формы в боксин дей вывел, когда все будут терять очки, они будут е6ашить, вот сука гений
(ответить)
Ливерпуль Юнва скаузеры мы 1е оле
(ответить)
`¶¶¶¶```¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
```¶¶```¶¶¶¶
`¶¶````¶¶``¶¶
¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶```¶¶¶¶``¶¶¶¶¶```¶¶¶¶
`¶¶¶¶``¶¶`````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶
``¶¶```¶¶¶¶```¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶```¶¶¶¶
``¶¶```¶¶`````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`````¶¶
``¶¶```¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶
`¶¶¶¶```¶¶¶¶```¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶```¶¶`¶¶``¶¶
```¶¶````¶¶¶`````¶¶
`¶¶````¶```¶¶``¶¶
¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶```¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶
¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶```¶¶````¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶``¶¶```¶¶```````¶¶
¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶```¶¶````¶¶¶¶
¶¶
¶¶``¶¶
¶¶¶¶¶¶
````¶¶
````¶¶
¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶```¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶
¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶```¶¶¶¶
¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`````¶¶
¶¶``¶¶``¶¶¶¶```¶¶¶¶``¶¶``¶¶``¶¶¶¶
`¶¶¶¶
¶¶``¶¶
```¶¶
`¶¶
¶¶¶¶¶¶
¶¶```¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶```¶¶¶¶
¶¶¶`¶¶```¶¶```¶¶¶`¶¶`¶¶``¶¶```¶¶```¶¶`````¶¶
¶¶`¶`¶```¶¶```¶¶`¶¶¶`¶¶``¶¶```¶¶```¶¶¶¶````¶¶¶¶
¶¶```¶```¶¶```¶¶``¶¶`¶¶``¶¶```¶¶```¶¶`````````¶¶
¶¶```¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶````¶¶```¶¶¶¶¶```¶¶¶¶
(ответить)
Всем манкам и колбасникам здоровья и успехов!
(ответить)
```¶¶````````````¶¶```¶¶¶¶`````````¶¶``````¶¶¶¶
`¶¶¶¶``````````¶¶¶¶``¶¶``¶¶````````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
```¶¶``¶¶¶¶¶`````¶¶```¶¶¶¶``¶¶¶¶¶``¶¶¶¶¶¶``¶¶¶¶
```¶¶````````````¶¶``¶¶``¶¶````````````¶¶`¶¶``¶¶
```¶¶````````````¶¶```¶¶¶¶`````````````¶¶``¶¶¶¶
(ответить)
Разьеп неплохой такой ,Красавы
(ответить)
Вар используется в моменте со спорным голом?
(ответить)
Как там дела у джана кстати
(ответить)
Че за топарь в Лионе бегает Траоре
Вот бы идеально зашел Челси
(ответить)
Следующие 9 матчей Тоттенхэма:
Тоттенхэм - Борнмут
Тоттенхэм - Вулверхэмптон
Кардифф Сити - Тоттенхэм
Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
Фулхэм - Тоттенхэм
Тоттенхэм - Уотфорд
Тоттенхэм - Ньюкасл
Тоттенхэм - Лестер
Бернли - Тоттенхэм
По-моему тут пахнет 27-ю очками.
Источник: http://fapl.ru/posts/67601/?c=1
Просто напоминаю.
(ответить)
Кто бы что не пиздел единственный клуб который не усилил бы Кейн это наверное барса и то не факт. Самый завидный актив в составе петухов при всем уважении к Эриксену
(ответить)
Хочу сказать одно.
Эвертон клуб ссаных пидарасов.
Надеюсь их выкинут в Чемпионшип, а оттуда транзитом в пердив свалят и их расформируют.
(ответить)
знаю, что крайне маловероятно, но было бы здорово, если бы Тоттенхэм оформил чемпионство в этом сезоне! и КАЛ в придачу бы загреб)
(ответить)
По ходу Эвертон только про ты ЛФК упираются рогом, остальным всем ноги раздвигают, из топ клубов.
(ответить)
засудили ирисок...второй гол надо было засчитывать...чистейший гол
(ответить)
Теперь вся надежда на то, что зимой приедут Игуаин и Фекир.
(ответить)
Могу похвалить Эвертон за желание играть в свою игру, но как я и говорил-играть с нами в открытый футбол это равносильно поражению. Для этого надо как минимум не уступать в классе. А при всем уважении уровень Эвертона все таки пониже. Думал повозимся с ними, но получилось все очень легко.
(ответить)
Бля я в шоке с ТТХ
Если бы не были таким мерзким клубом вызывающим отвращение, то я бы восхищался ими
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий