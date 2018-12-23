"Тоттенхэм" забил шесть голов "Эвертону"

Сон Хен Мин и Деле Алли "Тоттенхэм" укрепился на третьей позиции Премьер-Лиги, устроив настоящий кошмар голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду — 2:6.

В стартовый состав "ирисок" вернулись Том Дэвис и Тео Уолкотт, заменив Йерри Мину и Бернарда.

Наставник "шпор" Маурисио Почеттино освежил стартовый состав относительно минимальной победы над "Бернли" с помощью Давинсона Санчеса, Харри Уинкса, Кристиана Эриксена и Сон Хен Мина, которые заменили Данни Роуза, Оливера Скиппа, Эрика Ламелу и Лукаса Моуру.

Первый опасный момент в матче создали хозяева, однако Гульфи Сигурдссон слегка не успел подправить мяч в ворота после скидки головой Ришарлисона. А затем мощный отрезок выдали гости.

На 12-й минуте Киран Триппьер со своей половины поля забросил мяч вперед на Харри Кейна, который с правого края штрафной попытался перебросить вышедшего навстречу голкипера, но не попал в створ.

Спустя минуту уже сам Триппьер расстреливал ворота из района 11-метровой отметки после передачи Сона, однако Джордан Пикфорд совершил отличный сейв.

Проведя еще пару атак, затем "Тоттенхэм" внезапно пропустил. Доминик Калверт-Левин продрался по левому краю и уже от лицевой сделал передачу назад Уолкотту, который на мгновение опередил Бена Дэвиса и в касание поразил ворота со считанных метров — 1:0.

Прошло еще две минуты, и мяч во второй раз побывал в воротах "шпор". Это Калверт-Левин неотразимо пробил головой, но перед ударом нарушил правила на Санчесе, поэтому гол не был засчитан.

Гости уступали в счете недолго, потому что на 27-й минуте Курт Зума и рванувший из своей штрафной Пикфорд столкнулись друг с другом, позволив Сону поразить пустые ворота с острого угла — 1:1.

Дальнейшее течение матча показало, что случайным скорее был гол "Эвертона", чем "Тоттенхэма". "Шпоры" принялись играть в доминирующей манере и на 35-й минуте повели в счете. Пикфорд среагировал на удар Сона с левого края штрафной, но отразил мяч прямо на подключившегося по центру Деле Алли — 1:2.

За вторым пришел и третий гол. На 42-й минуте Триппьер со штрафного пробил в штангу, а Кейн на линии вратарской сыграл на отскоке — 1:3.

Второй тайм начался очень бодро. На 49-й минуте Шеймус Коулмен головой вынес мяч за пределы штрафной, но прямо на Эриксена, который тут же нанес удар с лету — 1:4.

Спустя две минуты "ириски" ответили. Сигурдссон получил мяч на подступах к штрафной площадке, стал смещаться правее мимо нескольких защитников и все-таки нашел возможность пробить по диагонали — 2:4.

Хозяева чуть оживились и стали раскрываться, но лишь напоролись на результативную контратаку. На 61-й минуте Майкл Кин неожиданно пропустил передачу Ламелы, заменившего в перерыве Алли, на Сона, тот вышел один на один с Пикфордом и послал мяч между ног первому номеру сборной Англии — 2:5.

На этом игра успокоилась, однако голевая феерия не закончилась. На 74-й минуте Сон прострелил с левого фланга в центр, где Кейн ушел от тяжелого Зума и в касание поразил ворота — 2:6.

В концовке матча у обеих команд закончились силы, и игроки передвигались буквально пешком. Финальный свисток прозвучал, уже когда трибуны "Гудисон Парк" практически наполовину опустели.

"Эвертон" проиграл неприлично крупно, вновь показав свою беззубость против команд топ-6. Для Джордана Пикфорда это был "не день Бекхэма", однако нужно отдать должное и "Тоттенхэму", чья линия атаки выглядит просто устрашающе.

"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 20:55

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Последние комментарии:




  1. martingor 23.12.2018 22:22 # martingor
    И Опять обоссали Безвиза. Тоттенхэм спасибо,что обоссали Безвиза

    (ответить)

  2. wolfsmensch 23.12.2018 22:21 # wolfsmensch
    там кстати у Наинголлана какие-то терки в Роме. кто-нибудь хотел бы видеть Раджу в своем любимом клубе?

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  3. al-faarabi 23.12.2018 22:00 # al-faarabi
    6ля пи3дец пакет шпор на пик формы в боксин дей вывел, когда все будут терять очки, они будут е6ашить, вот сука гений

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  4. mafia 23.12.2018 21:58 # mafia
    Ливерпуль Юнва скаузеры мы 1е оле

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  5. griezmann 23.12.2018 21:47 # griezmann
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  6. skychnie-oboi 23.12.2018 21:46 # skychnie-oboi
    Всем манкам и колбасникам здоровья и успехов!

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  7. skychnie-oboi 23.12.2018 21:42 # skychnie-oboi
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  8. edgarkuznetsov 23.12.2018 21:32 # edgarkuznetsov
    Разьеп неплохой такой ,Красавы

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  9. naby-keita 23.12.2018 21:28 # naby-keita
    Вар используется в моменте со спорным голом?

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  10. rap-woiska 23.12.2018 21:28 # rap-woiska
    Как там дела у джана кстати

    (ответить)

  11. naby-keita 23.12.2018 21:22 # naby-keita
    Че за топарь в Лионе бегает Траоре
    Вот бы идеально зашел Челси

    (ответить)

  12. ccchelsea 23.12.2018 21:20 # ccchelsea
    Следующие 9 матчей Тоттенхэма:

    Тоттенхэм - Борнмут
    Тоттенхэм - Вулверхэмптон
    Кардифф Сити - Тоттенхэм
    Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед
    Фулхэм - Тоттенхэм
    Тоттенхэм - Уотфорд
    Тоттенхэм - Ньюкасл
    Тоттенхэм - Лестер
    Бернли - Тоттенхэм

    По-моему тут пахнет 27-ю очками.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67601/?c=1


    Просто напоминаю.

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  13. jappstamm 23.12.2018 21:18 # jappstamm
    Кто бы что не пиздел единственный клуб который не усилил бы Кейн это наверное барса и то не факт. Самый завидный актив в составе петухов при всем уважении к Эриксену

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  14. mikkiynwa 23.12.2018 21:17 # mikkiynwa
    Хочу сказать одно.

    Эвертон клуб ссаных пидарасов.
    Надеюсь их выкинут в Чемпионшип, а оттуда транзитом в пердив свалят и их расформируют.

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  15. wolfsmensch 23.12.2018 21:16 # wolfsmensch
    знаю, что крайне маловероятно, но было бы здорово, если бы Тоттенхэм оформил чемпионство в этом сезоне! и КАЛ в придачу бы загреб)

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  16. girasimus 23.12.2018 21:14 # girasimus
    По ходу Эвертон только про ты ЛФК упираются рогом, остальным всем ноги раздвигают, из топ клубов.

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  17. irbis85 23.12.2018 21:12 # irbis85
    засудили ирисок...второй гол надо было засчитывать...чистейший гол

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  18. ccchelsea 23.12.2018 21:11 # ccchelsea
    Теперь вся надежда на то, что зимой приедут Игуаин и Фекир.

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  19. ray-black 23.12.2018 21:07 # ray-black
    Могу похвалить Эвертон за желание играть в свою игру, но как я и говорил-играть с нами в открытый футбол это равносильно поражению. Для этого надо как минимум не уступать в классе. А при всем уважении уровень Эвертона все таки пониже. Думал повозимся с ними, но получилось все очень легко.

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  20. mafia 23.12.2018 21:06 # mafia
    Бля я в шоке с ТТХ
    Если бы не были таким мерзким клубом вызывающим отвращение, то я бы восхищался ими

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