"Тоттенхэм" забил шесть голов "Эвертону"

"Тоттенхэм" укрепился на третьей позиции Премьер-Лиги, устроив настоящий кошмар голкиперу "Эвертона" Джордану Пикфорду — 2:6.

В стартовый состав "ирисок" вернулись Том Дэвис и Тео Уолкотт, заменив Йерри Мину и Бернарда.



Наставник "шпор" Маурисио Почеттино освежил стартовый состав относительно минимальной победы над "Бернли" с помощью Давинсона Санчеса, Харри Уинкса, Кристиана Эриксена и Сон Хен Мина, которые заменили Данни Роуза, Оливера Скиппа, Эрика Ламелу и Лукаса Моуру.



Первый опасный момент в матче создали хозяева, однако Гульфи Сигурдссон слегка не успел подправить мяч в ворота после скидки головой Ришарлисона. А затем мощный отрезок выдали гости.



На 12-й минуте Киран Триппьер со своей половины поля забросил мяч вперед на Харри Кейна, который с правого края штрафной попытался перебросить вышедшего навстречу голкипера, но не попал в створ.



Спустя минуту уже сам Триппьер расстреливал ворота из района 11-метровой отметки после передачи Сона, однако Джордан Пикфорд совершил отличный сейв.



Проведя еще пару атак, затем "Тоттенхэм" внезапно пропустил. Доминик Калверт-Левин продрался по левому краю и уже от лицевой сделал передачу назад Уолкотту, который на мгновение опередил Бена Дэвиса и в касание поразил ворота со считанных метров — 1:0.



Прошло еще две минуты, и мяч во второй раз побывал в воротах "шпор". Это Калверт-Левин неотразимо пробил головой, но перед ударом нарушил правила на Санчесе, поэтому гол не был засчитан.



Гости уступали в счете недолго, потому что на 27-й минуте Курт Зума и рванувший из своей штрафной Пикфорд столкнулись друг с другом, позволив Сону поразить пустые ворота с острого угла — 1:1.



Дальнейшее течение матча показало, что случайным скорее был гол "Эвертона", чем "Тоттенхэма". "Шпоры" принялись играть в доминирующей манере и на 35-й минуте повели в счете. Пикфорд среагировал на удар Сона с левого края штрафной, но отразил мяч прямо на подключившегося по центру Деле Алли — 1:2.



За вторым пришел и третий гол. На 42-й минуте Триппьер со штрафного пробил в штангу, а Кейн на линии вратарской сыграл на отскоке — 1:3.



Второй тайм начался очень бодро. На 49-й минуте Шеймус Коулмен головой вынес мяч за пределы штрафной, но прямо на Эриксена, который тут же нанес удар с лету — 1:4.



Спустя две минуты "ириски" ответили. Сигурдссон получил мяч на подступах к штрафной площадке, стал смещаться правее мимо нескольких защитников и все-таки нашел возможность пробить по диагонали — 2:4.



Хозяева чуть оживились и стали раскрываться, но лишь напоролись на результативную контратаку. На 61-й минуте Майкл Кин неожиданно пропустил передачу Ламелы, заменившего в перерыве Алли, на Сона, тот вышел один на один с Пикфордом и послал мяч между ног первому номеру сборной Англии — 2:5.



На этом игра успокоилась, однако голевая феерия не закончилась. На 74-й минуте Сон прострелил с левого фланга в центр, где Кейн ушел от тяжелого Зума и в касание поразил ворота — 2:6.



В концовке матча у обеих команд закончились силы, и игроки передвигались буквально пешком. Финальный свисток прозвучал, уже когда трибуны "Гудисон Парк" практически наполовину опустели.



"Эвертон" проиграл неприлично крупно, вновь показав свою беззубость против команд топ-6. Для Джордана Пикфорда это был "не день Бекхэма", однако нужно отдать должное и "Тоттенхэму", чья линия атаки выглядит просто устрашающе.



"Эвертон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче