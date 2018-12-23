"Ювентус" работает над трансфером Рэмси

Аарон Рэмси "Ювентус" уже работает над трансфером полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси по окончании сезона.

Напомним, в начале этого сезона "канониры" резко поменяли свои планы относительно 27-летнего игрока сборной Уэльса, отозвав предложение о новом контракте.

Таким образом, в данный момент Рэмси лишь дожидается июня 2019, чтобы покинуть "Эмирейтс" свободным агентом. При этом уже с января Аарон будет волен вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.

Как сообщает Sky Sports, "Ювентус" уже контактирует с лагерем Аарона и в данный момент является главным претендентом на игрока, опережая своих конкурентов по Серии А из "Интера".

Опасаясь высокого спроса на валлийца, сыгравшего 350 матчей и забившего 59 голов за "Арсенал" после перехода из "Кардиффа" за 5 миллионов фунтов в 2008 году, чемпионы Серии А надеются как можно скорее согласовать с Рэмси предварительный контракт.


Метки Арсенал, Рэмси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 18:00

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  1. vmjr 23.12.2018 19:29 # vmjr
    Отличный вариант для него и самого Юве
    Сменит клуб и заиграет с новым вызовом для себя, а результат он будет показывать почти сразу.

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  2. pauk 23.12.2018 18:34 # pauk
    Чувак играет одну хорошую из 10ти
    Зачем он им?

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