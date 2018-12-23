Фирмино наслаждается игрой на Рождество

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино заявил, что наслаждается английской традицией играть в футбол на Рождество.

В минувшую пятницу Фирмино помог своей команде отпраздновать победу 0:2 над "Вулверхэмптоном", благодаря чему "Ливерпуль" гарантированно встретит Рождество во главе Премьер-Лиги.



Однако "красным" некогда праздновать ни свой лидерство, ни Рождество, потому что на Boxing Day их ждет очередной матч — против "Ньюкасла". Столь насыщенный график в это время года уже не удивляет игрока сборной Бразилии.



"Для меня Рождество в Англии очень отличается от того, как я проводил Рождество в Бразилии, в силу многих причин — на поле и за его пределами. Однако я здесь выступаю с 2015 года и уже привык играть в эти даты".



"Когда я выступал в Германии, в это время лига уходила на каникулы, однако здесь продолжают играть, чтобы болельщики могли получить еще больше удовольствия от Рождества. Я совершенно не против этого, потому что мы играем ради них".



"Если я не играю на Рождество, то отмечаю его дома, со своей семьей, кучей еды и продуктами из Бразилии. Конечно, мы обмениваемся подарками, как и все, и они обязательно должны быть абсолютно секретными".



"В Бразилии Рождество празднуют иначе. Там жара, лето, пляж, очень другая одежда. Противоположность тому, что есть здесь".



"Однако самое важное, что вся твоя семья с тобой. Я профессионал и должен адаптироваться к тому месту, где работаю. Я получаю удовольствие от этого", — сообщил Фирмино Daily Mirror.