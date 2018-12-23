Мане считает покупку Ван Дейка большой удачей для "Ливерпуля"

Виргил Ван Дейк и Садио Мане Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что приобретение защитника Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов стало большой удачей для его клуба.

На следующей неделе исполнится ровно один год, как "красные" согласовали трансфер Ван Дейка из "Саутгемптона". За эти 12 месяцев "Ливерпуль" кардинально преобразился, и заслуга Виргила в этом огромна.

Мане соглашается с тем, что 27-летний превратился в определяющего для "Ливерпуля" игрока. Садио также верит, что Виргил способен дать команде еще больше — например, голы, первый из которых за "красных" в рамках Премьер-Лиги Ван Дейк забил в пятницу против "Вулверхэмптона".

"Он очень, очень повлиял на нашу игру. Все мы видим это".

"Конечно, в момент его перехода люди думали, что клуб переплатил за Виргила. Однако с тех пор каждый забыл о его стоимости, потому что его форма настолько хороша. Он великолепно трудится в обороне. Я так рад, что он мой партнер по команде".

Он один из наших лидеров. Вы можете видеть это в каждой матче. Он доказал, что является одним из лучших защитников в мире".

"После матча я сказал Виргилу: "Наконец-то, ты забил свой первый гол за нас в Премьер-Лиге!" Этого пришлось долго ждать. Мы довольны им, и он такой классный игрок. Уверен, он будет еще много забивать", — цитирует Мане Liverpool Echo.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Мане

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1190

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  1. martingor 23.12.2018 17:01 # martingor
    один из лучших

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  2. naby-keita 23.12.2018 16:42 # naby-keita
    Он не только в списке лучших защитников, но и среди лучших игроков мира, наряду с Месси, Рональду и Мбаппе

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  3. skychnie-oboi 23.12.2018 16:29 # skychnie-oboi
    Даже близко сейчас нет его уровня.
    Где то там ниже на 500 метров вниз рАМОС И ПРОЧИЕ кЬЕЛИНИ.

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  4. emily-lfc-2005 23.12.2018 16:22 # emily-lfc-2005
    Лучший защитник в мировом футболе

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  5. recyjoed 23.12.2018 16:13 # recyjoed
    в 2 раза меньше пропустили чем действующий чемпион. Виргил - машина!

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