Мане считает покупку Ван Дейка большой удачей для "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане считает, что приобретение защитника Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 миллионов фунтов стало большой удачей для его клуба.

На следующей неделе исполнится ровно один год, как "красные" согласовали трансфер Ван Дейка из "Саутгемптона". За эти 12 месяцев "Ливерпуль" кардинально преобразился, и заслуга Виргила в этом огромна.



Мане соглашается с тем, что 27-летний превратился в определяющего для "Ливерпуля" игрока. Садио также верит, что Виргил способен дать команде еще больше — например, голы, первый из которых за "красных" в рамках Премьер-Лиги Ван Дейк забил в пятницу против "Вулверхэмптона".



"Он очень, очень повлиял на нашу игру. Все мы видим это".



"Конечно, в момент его перехода люди думали, что клуб переплатил за Виргила. Однако с тех пор каждый забыл о его стоимости, потому что его форма настолько хороша. Он великолепно трудится в обороне. Я так рад, что он мой партнер по команде".



Он один из наших лидеров. Вы можете видеть это в каждой матче. Он доказал, что является одним из лучших защитников в мире".



"После матча я сказал Виргилу: "Наконец-то, ты забил свой первый гол за нас в Премьер-Лиге!" Этого пришлось долго ждать. Мы довольны им, и он такой классный игрок. Уверен, он будет еще много забивать", — цитирует Мане Liverpool Echo.