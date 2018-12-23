Руни советует "Юнайтед" брать пример с "Ливерпуля"

Лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что его бывший клуб должен брать пример с "Ливерпуля".

Уволив на текущей неделе Жозе Моуриньо, "красные дьяволы" оказались на пороге больших перемен — независимо от того, кто станет их новым постоянным рулевым.



Руни хочет, чтобы боссы "Юнайтед", выбирая дальнейший курс развития, ориентировались на злейших врагов из "Ливерпуля", который благодаря Юргену Клоппу обрел привлекательный стиль и привлекательную философию, а также превратился в реального претендента на победу в Премьер-Лигу.



"На мой взгляд, чемпионство в этом сезоне разыграют "Сити" и "Ливерпуль". Виргил Ван Дейк кардинально изменил "Ливерпуль" относительно того, что было в предыдущие годы. Он просто придал команде спокойствия. Он лидер".



"Думаю, Юрген Клопп выглядит тем тренером, с которым мечтает работать каждый игрок, и если мы говорим о "Манчестер Юнайтед", то им нужен именно такой тренер, с таким же стилем и такой же философией".



"Глядя со стороны, кажется, что все игроки его обожают, все фанаты его обожают. Ты просто хочешь выходить и сражаться ради него за победу, потому что это важно для него", — цитирует Руни Liverpool Echo.