Петер Шмейхель готов стать спортивным директором "Юнайтед"

Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель готов предложить свои услуги "красным дьяволам" в качестве спортивного директора.

Как известно, еще с прошлого лета "Юнайтед" вынашивает идею о создании на "Олд Траффорд" должности спортивного директора — впервые в 140-летней истории клуба.



К "дьяволам" сватали многих специалистов, но, как поговаривают, ни один из них не устроил в полной мере Жозе Моуриньо. Теперь португалец уволен, и ожидается, что следующий постоянный главный тренер МЮ уже будет работать бок о бок со спортивным директором. Таковым готов стать для своего бывшего клуба 55-летний Шмейхель.



"Я действительно задумываюсь о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру. Это непростая роль, потому что каждый будет смотреть на тебя и подвергать тебя давлению, но я не боюсь этого. Это бы круто изменило мою жизнь".



"Я очень хочу снова окунуться в футбол в какой-нибудь роли. Знаю, я старею, но после завершения игровой карьеры твоя жизнь уже не так, что прежде".



"Для "Манчестер Юнайтед" действительно важно вернуться к своей культуре и индивидуальности. Я бы хотел, чтобы за эту работу взялся кто-нибудь, кто играл за клуб и кто смог бы вернуть клубу дух времен сэра Алекса".



"Я спрашиваю себя: "Если ли у меня такие качества?" Если я отвечу утвердительно на этот вопрос, я предложу им свои услуги. Я собираюсь хорошо подумать об этом около Рождества и Нового года, чтобы затем принять решение", — сообщил Шмейхель BBC.